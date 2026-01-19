На чемпионате России по прыжкам пройдут личный турнир и соревнования дуэтов
На прыжковом чемпионате фигуристов пройдут личный турнир и соревнования дуэтов.
В рамках чемпионата России по прыжкам пройдут личный турнир и соревнования дуэтов.
Прыжковый турнир состоится 31 января и 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.
В первый день пройдут 1/4 финала у мужчин и женщин, а также соревнования пар и дуэтов. Во второй день – 1/2 финала и финал у мужчин и женщин.
Победители турнира получат по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250 тысяч. Также будут разыграны специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении элемента в личном турнире.
Состав участников можно посмотреть здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости