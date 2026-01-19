Алина Загитова: «Не верьте фэйковым новостям, что я стала ведущей политического ток-шоу»
Загитова: не верьте новостям, что я стала ведущей политического ток-шоу.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала не верить новостям о том, что она стала ведущей политического ток-шоу.
«Друзья, не верьте фэйковым новостям о том, что я стала ведущей политического ток-шоу. Это неправда.
По-прежнему остаюсь с Первым каналом в качестве ведущей «Ледникового периода». Скоро новый сезон!» – написала Загитова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
