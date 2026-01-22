Первенство Москвы. Корчажникова и Жураховский одержали победы, Заикина и Артем Федотов – 2-е, Сарновская – 3-я
Екатерина Корчажникова и Кирилл Жураховский одержали победы на первенстве Москвы младшего возраста.
Первенство Москвы (младший возраст)
Спецпрограмма (короткая, элементы, произвольная)
Девочки, старшая группа
Итоговое положение
1. Екатерина Корчажникова – 284,10
2. Алиса Заикина – 275,99
3. София Сарновская – 270,54
4. Анна Докукина – 264,31
5. Алиса Чистякова – 257,08
6. Ксения Стадничук – 247,23
7. Илина Аскарова – 237,56
8. Полина Павликова – 235,53
9. Полина Мартыненко – 231,19
10. Ника Маскайкина – 228,35
Мальчики, старшая группа
Итоговое положение
1. Кирилл Жураховский – 256,93
2. Артем Федотов – 230,39
3. Степан Юров – 227,06
4. Максим Брагин – 226,05
5. Егор Васько – 221,14
6. Андрей Касаткин – 215,09
7. Арсений Барабин – 210,03
8. Борис Захаров – 204,92
9. Леонардо Рыжков – 199,57
10. Алексей Перфилов – 189,79
Полные результаты здесь.