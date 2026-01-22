91

Первенство Москвы. Корчажникова и Жураховский одержали победы, Заикина и Артем Федотов – 2-е, Сарновская – 3-я

Фигуристка Корчажникова победила на первенстве Москвы младшего возраста.

Екатерина Корчажникова и Кирилл Жураховский одержали победы на первенстве Москвы младшего возраста.

Первенство Москвы (младший возраст)

Спецпрограмма (короткая, элементы, произвольная)

Девочки, старшая группа

Итоговое положение

1. Екатерина Корчажникова – 284,10

2. Алиса Заикина – 275,99

3. София Сарновская – 270,54

4. Анна Докукина – 264,31

5. Алиса Чистякова – 257,08

6. Ксения Стадничук – 247,23

7. Илина Аскарова – 237,56

8. Полина Павликова – 235,53

9. Полина Мартыненко – 231,19

10. Ника Маскайкина – 228,35

Полные результаты здесь.

Мальчики, старшая группа

Итоговое положение

1. Кирилл Жураховский – 256,93

2. Артем Федотов – 230,39

3. Степан Юров – 227,06

4. Максим Брагин – 226,05

5. Егор Васько – 221,14

6. Андрей Касаткин – 215,09

7. Арсений Барабин – 210,03

8. Борис Захаров – 204,92

9. Леонардо Рыжков – 199,57

10. Алексей Перфилов – 189,79

Полные результаты здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
женское катание
logoсборная России
первенство Москвы
Екатерина Корчажникова
София Сарновская
Алиса Заикина
Анна Тараканова
Алиса Чистякова
Анна Докукина
Полина Павликова
Полина Мартыненко
Ксения Стадничук
мужское катание
Егор Васько
Кирилл Жураховский
Степан Юров
Максим Брагин
Артем Федотов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Алина Горбачева: «Восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас каждый день езжу на процедуры, делаю упражнения»
32 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены, наш президент и страна любимы за рубежом. Везде люди к нам относятся прекрасно, и в Европе в том числе»
44 минуты назад
Загитова – на вопрос о мамах в «Ледниковом периоде»: «У меня пока такого опыта не было, но думаю, что все совсем скоро случится»
46 минут назад
Чемпионат четырех континентов. Накаи, Чиба, Аоки, Дэйлман, Эверхардт, Хэ Ин Ли, Самоделкина покажут произвольные программы
56 минут назадLive
МОК о визах в Италию для участников Олимпиады: «Обращение в консульство для подачи заявления может потребоваться в отдельных ситуациях»
сегодня, 08:47
Ирина Роднина: «ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но вернет и в другие турниры – куда он денется. Спорт мало что выиграл от ограничений в отношении россиян»
сегодня, 08:38
Ирина Роднина: «Мы, а особенно Фетисов, очень работали над тем, чтобы появилась олимпийская пенсия. Я благодарна стране, что к нам есть такое внимание»
сегодня, 07:39
Татьяна Тарасова: «Не только Петросян претендует на пьедестал Олимпиады. Будут бороться и американки, и японки, но у Аделии тоже есть шанс»
сегодня, 07:26
Мама Костылевой: «Лена талантище, а Плющенко – гений. Восстановить за 10 дней три вида ультра-си и прыгнуть их в программе»
сегодня, 07:18
⛸️ Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник победили, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57