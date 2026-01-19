Трусова анонсировала новый влог: «Расскажу в нем о своих планах. Поверьте, мне еще есть, чем вас удивить»

Трусова о планах: мне еще есть, чем вас удивить.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) пообещала рассказать о своих планах во влоге.

Фигуристка вошла в число участниц чемпионата России по прыжкам, который пройдет 31 января и 1 февраля.

«Если вы думали, что на этом сюрпризы закончились, вы ошибаетесь! Завтра выходит мой первый влог в этом году!

Расскажу в нем о своих планах. Поверьте, мне еще есть, чем вас удивить.

Но об этом вы узнаете завтра в 18:00 на ютубе и ВК-видео», – написала Трусова.