  Татьяна Тарасова: «Почему на чемпионате Европы такой низкий уровень? Видимо, европейцы просто не ведут детей в фигурное катание»
Татьяна Тарасова: «Почему на чемпионате Европы такой низкий уровень? Видимо, европейцы просто не ведут детей в фигурное катание»

Тарасова: на чемпионате Европы был очень низкий уровень фигурного катания.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уровень чемпионата Европы по фигурному катанию в Шеффилде.

«На чемпионате Европы действительно был очень низкий уровень фигурного катания. В танцах очень понравился Сизерон, очень вдохновенно катались. Итальянцы и англичане тоже запомнились, их танцы выглядели убедительно.

У парней не могу не отметить Нику Эгадзе. Он выглядел потрясающе, идеально прыгнул четверные, причем разные и очень сложные. Технически он выглядел здорово. В остальном все мальчики достаточно среднего уровня.

Почему на чемпионате Европы такой низкий уровень? Видимо, европейцы просто не ведут своих детей в фигурное катание. Это ведь дорогостоящее занятие, а для них еще и не профессия. У нас в России много разных шоу, в которых любой талантливый фигурист может выступать. В Европе ничего такого нет.

Для меня чемпионат России всегда был лучшим спортивным зрелищем, чем чемпионат Европы. За годы нашего отстранения разница еще увеличилась и явно не в пользу европейцев. Могу отметить это как главный итог прошедшего турнира.

Несмотря на это, чемпионат Европы все равно нужно смотреть, потому что мы продолжаем работать в этой профессии. Жаль, ничего нового в этом году мы не увидели. Думаю, в следующем году мы вернемся, потому что причин против этого я не вижу. На чемпионате мира же будут американцы, которые воюют. Почему тогда не должно быть нас?» – сказала Тарасова.

5 сюжетов Евро: от доминирования Грузии до «вы убиваете фигурное катание»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
