22

Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что Трусова возвращается. Тандем с Тутберидзе может снова принести успех»

Тарасова: тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт.

По информации РИА Новости, серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова намерена вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе.

«Очень хорошо, что она выходит на соревнования. Прекрасно, что она возвращается. Я буду ждать этого момента. Если бы она не могла составить конкуренцию остальным участницам, она бы не выходила», – сказала Тарасова «СЭ».

«Трусова возвращается! Прекрасно! Валиева тоже возвращается, будет на соревнованиях. Это прекрасно, слава богу! Безусловно, тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех. Все у нас хорошо. Это правда большая радость, ведь мы хотим их видеть», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

«Очень радостно, что Трусова возвращается, что она будет принимать участие в прыжковом турнире. Бог даст, и дальше останется в спорте – будет принимать участие в соревнованиях. Это было бы очень интересно всем, и лично я очень этого хотела бы. Трусова – выдающаяся девочка, как и Валиева.

Сложно ли будет Трусовой? Многие спортсмены совмещали спорт с материнством, и умели это делать. От Саши жду перспективных результатов.

Да, они возвращаются в одно время с Камилой, но в возвращении Трусовой и Валиевой не надо искать общее. Каждый человек сам решает, как построить жизненный путь. Главное, что они решились вернуться. Еще лучше, что Трусова хочет вернуться в спорт под руководством Тутберидзе – просто прекрасно. Саша же – ученица Этери Георгиевны. А вот Валиева перешла к Соколовской, поэтому они и разные. Саша возвращается к своему педагогу, и это прекрасно.

Такие возвращения очень усилят наше женское одиночное катание. Мы будем непобедимы!» – передает слова тренера Sport24.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoКамила Валиева
logoТатьяна Тарасова
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Трусова, Валиева, Двоеглазова, Семененко, Кондратюк, Дикиджи, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по прыжкам
19 января, 09:08
Татьяна Тарасова: «Счастлива, что Валиева выйдет на соревнования. Не была на ее тренировках, но, думаю, она уже может очень многое»
18 января, 11:12
25 лет российского фигурного катания: главные герои и моменты
16 января, 21:01
Главные новости
Алина Горбачева: «Восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас каждый день езжу на процедуры, делаю упражнения»
32 минуты назад
Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены, наш президент и страна любимы за рубежом. Везде люди к нам относятся прекрасно, и в Европе в том числе»
44 минуты назад
Загитова – на вопрос о мамах в «Ледниковом периоде»: «У меня пока такого опыта не было, но думаю, что все совсем скоро случится»
46 минут назад
Чемпионат четырех континентов. Накаи, Чиба, Аоки, Дэйлман, Эверхардт, Хэ Ин Ли, Самоделкина покажут произвольные программы
56 минут назадLive
МОК о визах в Италию для участников Олимпиады: «Обращение в консульство для подачи заявления может потребоваться в отдельных ситуациях»
сегодня, 08:47
Ирина Роднина: «ISU допустил нас пока только на Олимпиаду, но вернет и в другие турниры – куда он денется. Спорт мало что выиграл от ограничений в отношении россиян»
сегодня, 08:38
Ирина Роднина: «Мы, а особенно Фетисов, очень работали над тем, чтобы появилась олимпийская пенсия. Я благодарна стране, что к нам есть такое внимание»
сегодня, 07:39
Татьяна Тарасова: «Не только Петросян претендует на пьедестал Олимпиады. Будут бороться и американки, и японки, но у Аделии тоже есть шанс»
сегодня, 07:26
Мама Костылевой: «Лена талантище, а Плющенко – гений. Восстановить за 10 дней три вида ультра-си и прыгнуть их в программе»
сегодня, 07:18
⛸️ Чемпионат четырех континентов. Зингас и Колесник победили, Грин и Парсонс – 2-е, Уна и Гэйдж Браун – 3-и
сегодня, 06:59
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Мне нравится бокс, потому что он заряжает меня энергией и дает чувство внутренней силы»
21 января, 16:38
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57