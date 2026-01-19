Татьяна Тарасова: «Прекрасно, что Трусова возвращается. Тандем с Тутберидзе может снова принести успех»

Тарасова: тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном возвращении Александры Трусовой в спорт.

По информации РИА Новости, серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова намерена вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе.

«Очень хорошо, что она выходит на соревнования. Прекрасно, что она возвращается. Я буду ждать этого момента. Если бы она не могла составить конкуренцию остальным участницам, она бы не выходила», – сказала Тарасова «СЭ».

«Трусова возвращается! Прекрасно! Валиева тоже возвращается, будет на соревнованиях. Это прекрасно, слава богу! Безусловно, тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех. Все у нас хорошо. Это правда большая радость, ведь мы хотим их видеть», – цитирует Тарасову «Чемпионат» .

«Очень радостно, что Трусова возвращается, что она будет принимать участие в прыжковом турнире. Бог даст, и дальше останется в спорте – будет принимать участие в соревнованиях. Это было бы очень интересно всем, и лично я очень этого хотела бы. Трусова – выдающаяся девочка, как и Валиева.

Сложно ли будет Трусовой? Многие спортсмены совмещали спорт с материнством, и умели это делать. От Саши жду перспективных результатов.

Да, они возвращаются в одно время с Камилой, но в возвращении Трусовой и Валиевой не надо искать общее. Каждый человек сам решает, как построить жизненный путь. Главное, что они решились вернуться. Еще лучше, что Трусова хочет вернуться в спорт под руководством Тутберидзе – просто прекрасно. Саша же – ученица Этери Георгиевны. А вот Валиева перешла к Соколовской, поэтому они и разные. Саша возвращается к своему педагогу, и это прекрасно.

Такие возвращения очень усилят наше женское одиночное катание. Мы будем непобедимы!» – передает слова тренера Sport24 .