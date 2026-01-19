Трусова планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне. Ее тренером станет Тутберидзе (РИА Новости)

РИА Новости: Трусова планирует вернуться в спорт под руководством Тутберидзе.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) намерена вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе .

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года.

Последний раз Трусова участвовала в соревнованиях осенью 2022-го. В сентябре 2024-го она выступила на контрольных прокатах сборной России.