Трусова планирует вернуться к соревнованиям в следующем сезоне. Ее тренером станет Тутберидзе (РИА Новости)
РИА Новости: Трусова планирует вернуться в спорт под руководством Тутберидзе.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) намерена вернуться к соревнованиям в следующем сезоне, ее тренером станет Этери Тутберидзе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 21-летняя фигуристка решила вернуться в спорт под руководством Тутберидзе в начале 2026 года.
Последний раз Трусова участвовала в соревнованиях осенью 2022-го. В сентябре 2024-го она выступила на контрольных прокатах сборной России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
