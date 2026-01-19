«В добрый путь, молодость, талант, желание, вера! Дорогу осилит идущий!» Плющенко о работе с Косторной и Куницей
Плющенко о работе с Косторной и Куницей: дорогу осилит идущий, работаем.
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко опубликовал совместное фото с Аленой Косторной и Георгием Куницей.
Ранее стало известно, что пара перешла в академию Плющенко. При этом фигуристы планируют продолжать сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым.
«В добрый путь, молодость, талант, желание, вера! Дорогу осилит идущий! Работаем 💪🏻», – написал Плющенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости