🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги Евро-2026: Тутберидзе с золотом, Сизерон ответил Пападакис

Евро-2026 – самый слабый турнир за последние годы? Обсудили, чего не хватает Губановой, чтобы стать грузинской Лью, и почему Эгадзе – очень важный чемпион для команды Тутберидзе.

А еще – большой разговор про книгу Пападакис и ее последствия. Почему некоторые фанаты отменяют Гийома, а NBC в это время отстраняет от работы саму Габриэлу? За что фигуристка обиделась на своего партнера? На чьей стороне мы?

Сам танцевальный турнир, конечно, тоже обсудили: откуда столько десяток у Фурнье-Бодри и Сизерона, почему Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере, и как Гиньяр и Фаббри чуть не снялись с произвольного.

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 Евро изнутри: почему в Шеффилде всех заморозили? Откуда там фанаты фигурки?

5:56 Паша рассказывает, как спасти психику зрителей, и пересматривает отношение к Петрыкиной

11:09 почему победа Эгадзе особенно важна для Тутберидзе?

16:11 Грассль мимо десятки, оба Селевко без медалей – что происходит с парнями?

22:09 Евро деградировал? Ваня ностальгирует по чемпионатам двадцатилетней давности

26:54 Майя уже прочитала книгу Пападакис. О чем она и на что обиделся Сизерон?

34:34 справедливы ли претензии к Гийому? Почему некоторые фанаты требуют его отмены?

42:46 Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере?

48:49 танцы превращаются в «Ледниковый период»? Фир и Гибсон ошиблись, но едва не обыграли итальянцев

54:03 Гиньяр и Фаббри могли сняться из-за сломанного крючка на ботинке

59:20 респектуем Дэвис и Смолкину – за стабильность, внешний вид и поддержки

1:02:42 Метелкина и Берулава реально возьмут золото в Милане?

1:07:18 что происходит с Хазе и Володиным? Олимпийская медаль под угрозой?

1:14:03 Козловского атаковали за критику Евро, но Полина с ним согласна

1:19:57 куда пропали сильные европейские одиночницы?

1:27:39 «ничто не мешало Губановой стать современной Алисой Лью»