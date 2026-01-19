🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги Евро-2026: Тутберидзе с золотом, Сизерон ответил Пападакис
Евро-2026 – самый слабый турнир за последние годы? Обсудили, чего не хватает Губановой, чтобы стать грузинской Лью, и почему Эгадзе – очень важный чемпион для команды Тутберидзе.
А еще – большой разговор про книгу Пападакис и ее последствия. Почему некоторые фанаты отменяют Гийома, а NBC в это время отстраняет от работы саму Габриэлу? За что фигуристка обиделась на своего партнера? На чьей стороне мы?
Сам танцевальный турнир, конечно, тоже обсудили: откуда столько десяток у Фурнье-Бодри и Сизерона, почему Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере, и как Гиньяр и Фаббри чуть не снялись с произвольного.
Слушаем здесь:
Таймкоды:
0:00 Евро изнутри: почему в Шеффилде всех заморозили? Откуда там фанаты фигурки?
5:56 Паша рассказывает, как спасти психику зрителей, и пересматривает отношение к Петрыкиной
11:09 почему победа Эгадзе особенно важна для Тутберидзе?
16:11 Грассль мимо десятки, оба Селевко без медалей – что происходит с парнями?
22:09 Евро деградировал? Ваня ностальгирует по чемпионатам двадцатилетней давности
26:54 Майя уже прочитала книгу Пападакис. О чем она и на что обиделся Сизерон?
34:34 справедливы ли претензии к Гийому? Почему некоторые фанаты требуют его отмены?
42:46 Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере?
48:49 танцы превращаются в «Ледниковый период»? Фир и Гибсон ошиблись, но едва не обыграли итальянцев
54:03 Гиньяр и Фаббри могли сняться из-за сломанного крючка на ботинке
59:20 респектуем Дэвис и Смолкину – за стабильность, внешний вид и поддержки
1:02:42 Метелкина и Берулава реально возьмут золото в Милане?
1:07:18 что происходит с Хазе и Володиным? Олимпийская медаль под угрозой?
1:14:03 Козловского атаковали за критику Евро, но Полина с ним согласна
1:19:57 куда пропали сильные европейские одиночницы?
1:27:39 «ничто не мешало Губановой стать современной Алисой Лью»