🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: итоги Евро-2026: Тутберидзе с золотом, Сизерон ответил Пападакис

Евро-2026 – самый слабый турнир за последние годы? Обсудили, чего не хватает Губановой, чтобы стать грузинской Лью, и почему Эгадзе – очень важный чемпион для команды Тутберидзе.

А еще – большой разговор про книгу Пападакис и ее последствия. Почему некоторые фанаты отменяют Гийома, а NBC в это время отстраняет от работы саму Габриэлу? За что фигуристка обиделась на своего партнера? На чьей стороне мы?

Сам танцевальный турнир, конечно, тоже обсудили: откуда столько десяток у Фурнье-Бодри и Сизерона, почему Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере, и как Гиньяр и Фаббри чуть не снялись с произвольного.

0:00 Евро изнутри: почему в Шеффилде всех заморозили? Откуда там фанаты фигурки?

5:56 Паша рассказывает, как спасти психику зрителей, и пересматривает отношение к Петрыкиной

11:09 почему победа Эгадзе особенно важна для Тутберидзе?

16:11 Грассль мимо десятки, оба Селевко без медалей – что происходит с парнями?

22:09 Евро деградировал? Ваня ностальгирует по чемпионатам двадцатилетней давности

26:54 Майя уже прочитала книгу Пападакис. О чем она и на что обиделся Сизерон?

34:34 справедливы ли претензии к Гийому? Почему некоторые фанаты требуют его отмены?

42:46 Фир и Гибсон упустили главный шанс в карьере?

48:49 танцы превращаются в «Ледниковый период»? Фир и Гибсон ошиблись, но едва не обыграли итальянцев

54:03 Гиньяр и Фаббри могли сняться из-за сломанного крючка на ботинке

59:20 респектуем Дэвис и Смолкину – за стабильность, внешний вид и поддержки

1:02:42 Метелкина и Берулава реально возьмут золото в Милане?

1:07:18 что происходит с Хазе и Володиным? Олимпийская медаль под угрозой?

1:14:03 Козловского атаковали за критику Евро, но Полина с ним согласна

1:19:57 куда пропали сильные европейские одиночницы?

1:27:39 «ничто не мешало Губановой стать современной Алисой Лью»

Опубликовала: Анна Лаптева
logoПодкасты
logoЧистый хвост – шоу-подкаст
logoЛука Берулава
logoНикита Володин
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoЛьюис Гибсон
logoАлександр Селевко
logoГийом Сизерон
logoГабриэла Пападакис
logoГлеб Смолкин
logoЛайла Фир
logoАнастасия Губанова
logoНина Петрыкина
logoНика Эгадзе
logoАнастасия Метелкина
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoМинерва Фабьен Хазе
logoМихаил Селевко
logoДиана Дэвис
logoДаниэль Грассль
logoШарлен Гиньяр
logoМарко Фаббри
