Косторная и Куница о переходе в академию Плющенко: «Верим, что наш союз в спорте будет насыщенный и интересный»

Алена Косторная и Георгий Куница рассказали о переходе в академию Евгения Плющенко.
Сообщалось, что пара также планирует продолжать сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым.
«Утро начинаем с хороших новостей! Мы присоединяемся к академии «Ангелы Плющенко» уже в этом сезоне.
Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте – Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенный и интересный.
P. S. Спустя 5 лет вернусь в уже знакомые стены в «Ангелах». Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», – написала Косторная.
