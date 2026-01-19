Илья Авербух: «Здорово, что Косторная и Куница продолжают спортивную карьеру. Нам в парах нужна конкуренция»

Авербух: здорово, что Косторная и Куница продолжают спортивную карьеру.

Хореограф Илья Авербух высказался о переходе Алены Косторной и Георгия Куницы в академию Евгения Плющенко.

При этом пара планирует продолжать сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым.

«Здорово, что ребята продолжают спортивную карьеру. Безусловно, они талантливые фигуристы, а нам в парах нужна конкуренция. Поэтому я всесторонне приветствую то, что они решили продолжить карьеру. Желаю им удачи, чтобы у них все получилось. Но прогнозы делать не буду», – сказал Авербух.