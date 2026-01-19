Трусова, Валиева, Двоеглазова, Семененко, Кондратюк, Дикиджи, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по прыжкам

Трусова и Валиева выступят на чемпионате России по прыжкам в Москве.

Стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет в Москве на «Навка Арене» 31 января и 1 февраля. Мужчины : Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров. Женщины : Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова. Пары : Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков. Дуэты : Марк Кондратюк – Камила Валиева, Макар Игнатов – Александра Трусова, Евгений Семененко – Софья Муравьева, Владислав Дикиджи – Мария Захарова, Андрей Мозалев – Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин – Анна Фролова.