  • Трусова, Валиева, Двоеглазова, Семененко, Кондратюк, Дикиджи, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят на чемпионате России по прыжкам
Трусова и Валиева выступят на чемпионате России по прыжкам в Москве.

Стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет в Москве на «Навка Арене» 31 января и 1 февраля.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Александра Трусова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков.

Дуэты: Марк Кондратюк – Камила Валиева, Макар Игнатов – Александра Трусова, Евгений Семененко – Софья Муравьева, Владислав Дикиджи – Мария Захарова, Андрей Мозалев – Алиса Двоеглазова, Матвей Ветлугин – Анна Фролова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
