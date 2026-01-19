Ирина Роднина: «Олимпиада для меня будет куда интереснее, чем возвращение Валиевой»

Роднина не испытывает эмоций от возвращения Валиевой.

Дептутат Госдумы Ирина Роднина не испытывает эмоций от возвращения Камилы Валиевой на соревнования.

«Валиева выступит на Кубке Первого канала? Это замечательно, но в ладоши хлопать не стоит. Участие в соревнованиях — ее работа. Пока никаких эмоций от возвращения Камилы я не испытываю, но хочу посмотреть, как это будет выглядеть.

В большинстве своем в последний раз мы видели Валиеву несколько лет назад. Всякие шоу, в которых она каталась после этого, — примочки для больного. О ее тренировках тоже ничего не слышно, сама я там ни разу не была. Соревнования начнутся, там все будет видно. Зачем раньше времени интригу раскрывать?

Сейчас могу сказать, что Олимпиада для меня будет куда интереснее, чем возвращение Валиевой. Второе — сами журналисты до такого уровня подогрели. Будет очень обидно, если ожидания общественности Камила в итоге не оправдает», – рассказала Роднина.