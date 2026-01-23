  • Спортс
  Расписание трансляций чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине. Там выступят Самоделкина, Шайдоров, Накаи, Чиба, Суй и Хань
Расписание трансляций чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине. Там выступят Самоделкина, Шайдоров, Накаи, Чиба, Суй и Хань

Опубликовано расписание чемпионата четырех континентов-2026 по фигурному катанию.

С 22 по 25 января в Пекине пройдет чемпионат четырех континентов по фигурном катанию.

Чемпионат четырех континентов-2026

Пекин, Китай

Расписание турнира

22 января, четверг

7:45 – женщины, короткая программа / результаты

11:30 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

15:00 – пары, короткая программа / результаты

23 января, пятница

7:15 – танцы на льду, произвольный танец / результаты

13:00 – женщины, произвольная программа / результаты

24 января, суббота

7:10 – мужчины, короткая программа

14:45 – пары, произвольная программа

25 января, воскресенье

7:00 – мужчины, произвольная программа

13:00 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko. 

Фавориты

Женщины: Моне Чиба (Япония), Ами Накаи (Япония), Юна Аоки (Япония), Син Чжи А (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Софья Самоделкина (Казахстан), Брэди Теннелл (США), Сара Эверхардт (США), Габриэль Дэйлман (Канада). 

Мужчины: Михаил Шайдоров (Казахстан), Као Миура (Япония), Казуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Томоки Хиваташ (США), Джейкоб Санчес (США), Цзинь Боян (Китай), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Роман Садовский (Канада).

Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Одри Шин – Балаж Надь (США), Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония). 

Танцы на льду: Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США), Уна Браун – Гейдж Браун (США), Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
