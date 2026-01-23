Расписание трансляций чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Пекине. Там выступят Самоделкина, Шайдоров, Накаи, Чиба, Суй и Хань
С 22 по 25 января в Пекине пройдет чемпионат четырех континентов по фигурном катанию.
Чемпионат четырех континентов-2026
Пекин, Китай
Расписание турнира
22 января, четверг
7:45 – женщины, короткая программа / результаты
11:30 – танцы на льду, ритм-танец / результаты
15:00 – пары, короткая программа / результаты
23 января, пятница
7:15 – танцы на льду, произвольный танец / результаты
13:00 – женщины, произвольная программа / результаты
24 января, суббота
7:10 – мужчины, короткая программа
14:45 – пары, произвольная программа
25 января, воскресенье
7:00 – мужчины, произвольная программа
13:00 – показательные выступления
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Фавориты
Женщины: Моне Чиба (Япония), Ами Накаи (Япония), Юна Аоки (Япония), Син Чжи А (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Софья Самоделкина (Казахстан), Брэди Теннелл (США), Сара Эверхардт (США), Габриэль Дэйлман (Канада).
Мужчины: Михаил Шайдоров (Казахстан), Као Миура (Япония), Казуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Томоки Хиваташ (США), Джейкоб Санчес (США), Цзинь Боян (Китай), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Роман Садовский (Канада).
Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Одри Шин – Балаж Надь (США), Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония).
Танцы на льду: Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США), Уна Браун – Гейдж Браун (США), Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея).