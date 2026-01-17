Эстонская фигуристка Петрыкина стала первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы
Эстонская фигуристка Петрыкина стала двукратной чемпионкой Европы.
Эстонка Нина Петрыкина стала первой фигуристкой с 2017 года, дважды завоевавшей золото чемпионата Европы.
Сегодня Петрыкина одержала победу на турнире в Шеффилде. Она также побеждала годом ранее – в 2025-м.
В 2016 и 2017 годах чемпионат Европы выигрывала россиянка Евгения Медведева.
В 2018 году победительницей ЧЕ стала Алина Загитова, в 2019-м – Софья Самодурова, в 2020-м – Алена Косторная, в 2021-м турнир был отменен. В 2022-м победила Камила Валиева, но после ее дисквалификации победа перешла Анне Щербаковой.
Затем российские фигуристы были отстранены. В 2023 году победила Анастасия Губанова из Грузии, а в 2024-м – бельгийка Луна Хендрикс.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
