  • Анастасия Метелкина: «Не закончу кататься, пока не стану олимпийской чемпионкой. Берулава обещал мне еще две Олимпиады минимум»
41

Грузинская фигуристка Анастасия Метелкина, выступающая в паре с Лукой Берулавой, заявила, что планирует выступать еще как минимум два олимпийских цикла.

Фигуристы дали интервью Okko после победы на чемпионате Европы в Шеффилде.

– Лука, Настя, поздравляю с золотом чемпионата Европы. Вы очень долго этого ждали. Плакали уже?

Метелкина: Когда стояла на пьедестале, прослезилась чуть-чуть. От счастья, конечно.

Берулава: Чуть-чуть прослезился от радости. Очень хотел выиграть чемпионат Европы, потому что в наш первый сезон мы были очень близко к этому золоту, но Бог решил, что сейчас это не надо.

– Лука, что это была за история, что ты упал в конце программы? Была какая-то договоренность с Настей?

Берулава: Да, была договоренность, что в конце мы падаем и радуемся.

Метелкина: Чисто катаем, падаем звездочкой и радуемся.

– Настя, когда была ошибка, что в голове пронеслось? Испугалась?

Метелкина: Я просто засмеялась, начала улыбаться еще сильнее. Дальше продолжили, и когда получился хороший выброс, я такая – ну ладно. И все, мы как бы доехали. Я не знаю, как я смогла отключиться и вообще не расстроиться, что я упала.

Очень громкое заявление прозвучало после конца программы.

Метелкина: Я в целом всегда говорила, что не закончу кататься, пока не стану олимпийской чемпионкой. И неважно, на этой Олимпиаде это будет, на следующей или мне придется ехать еще.

Я с детства себе поставила цель, что я стану олимпийской чемпионкой. Поэтому не уйду, я это говорила всегда. Лука об этом знает, он мне обещал еще две Олимпиады минимум.

– Без шансов, без вариантов. 

Берулава: Ну, женщина сказала, что поделать.

– Как будете праздновать?

Берулава: Сдержанно будем праздновать, потому что Олимпийские игры скоро будут. Не по-грузински я буду сейчас праздновать. А вот после Олимпиады буду по-грузински.

Русская речь в прямом эфире на чемпионате Европы в Британии! Это кто отличился?

