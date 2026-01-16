Смолкин о заминке с музыкой в ритм-танце: «Нас это абсолютно не выбило – даже больше завелись. Зрители очень поддерживали, замечательная публика»

Дэвис и Смолкин: заминка с музыкой в ритм-танце не сбила нас с толку.

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в эфире Okko поделились эмоциями после ритм-танца на чемпионате Европы.

Грузинский дуэт занял в ритм-танце 6-е место с 78,67 баллами. Перед началом проката им дважды включили неправильную музыку.

– Диана, в первую очередь с днем рождения. Каково это – проводить день рождения в ритм-танце на льду? Тебе понравилось?

Дэвис: Спасибо большое. Нормально, на самом деле. Я очень рада была услышать такую поддержку.

Смолкин: Очень приятно, конечно. Зрители очень поддерживали и до выступления, когда несколько раз включали наш произвольный танец вместо ритма, и во время программы, и после. Замечательная публика.

– Вас не сбило с толку, что вам дважды попытались включить произвольный танец?

Дэвис: Да нет.

Смолкин: Наоборот, такое случается на тренировках, так что это дало дополнительную энергию, как будто мы дома тренировались. Публика опять же замечательно отреагировала, очень поддерживала. В каком-то смысле мы даже больше завелись, поэтому нет, абсолютно не выбило.

– Нервничали перед прокатами?

Смолкин: В течение всех этих тренировочных дней я хорошо себя чувствовал. Сегодня утром почувствовал какую-то нервозность, но она ушла уже на разминке перед соревнованиями и, в общем, не возвращалась. Понятно, что всегда волнуешься.

Дэвис: Примерно то же самое.

– Диана, будешь праздновать сегодня или подождешь до произвольного танца?

Дэвис: Подожду, ха-ха.