Смолкин о заминке с музыкой в ритм-танце: «Нас это абсолютно не выбило – даже больше завелись. Зрители очень поддерживали, замечательная публика»
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин в эфире Okko поделились эмоциями после ритм-танца на чемпионате Европы.
Грузинский дуэт занял в ритм-танце 6-е место с 78,67 баллами. Перед началом проката им дважды включили неправильную музыку.
– Диана, в первую очередь с днем рождения. Каково это – проводить день рождения в ритм-танце на льду? Тебе понравилось?
Дэвис: Спасибо большое. Нормально, на самом деле. Я очень рада была услышать такую поддержку.
Смолкин: Очень приятно, конечно. Зрители очень поддерживали и до выступления, когда несколько раз включали наш произвольный танец вместо ритма, и во время программы, и после. Замечательная публика.
– Вас не сбило с толку, что вам дважды попытались включить произвольный танец?
Дэвис: Да нет.
Смолкин: Наоборот, такое случается на тренировках, так что это дало дополнительную энергию, как будто мы дома тренировались. Публика опять же замечательно отреагировала, очень поддерживала. В каком-то смысле мы даже больше завелись, поэтому нет, абсолютно не выбило.
– Нервничали перед прокатами?
Смолкин: В течение всех этих тренировочных дней я хорошо себя чувствовал. Сегодня утром почувствовал какую-то нервозность, но она ушла уже на разминке перед соревнованиями и, в общем, не возвращалась. Понятно, что всегда волнуешься.
Дэвис: Примерно то же самое.
– Диана, будешь праздновать сегодня или подождешь до произвольного танца?
Дэвис: Подожду, ха-ха.