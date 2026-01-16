  • Спортс
  • Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»

Российский фигурист Дмитрий Козловский в эфире Okko раскритиковал уровень женского турнира чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит сейчас в Шеффилде.

– 38 одиночниц – согласитесь, смотреть это было тяжело с точки зрения общего уровня. Когда мы подошли к ведущим, все-таки качество постановок, качество прокатов выросло. Но на 38 участниц – два чистых проката... 

– Ну я вообще сказал бы, что эта ситуация с 38 участницами демонстрирует очень серьезную проблему. Надо понимать, что спорт не решает каких-то архиважных задач. В первую очередь спорт – это бизнес. Он должен быть бизнесом. И 38 спортсменок – это не тот продукт, который можно качественно продать. 

Если бы эти 38 спортсменок были бы с четверными прыжками, с тройными акселями, с идеальными прокатами – возможно, это можно было бы продать. Но в текущих условиях чемпионат Европы в женском одиночном катании – это по факту турнир, который в первую очередь интересен самим спортсменам, которые хотят получить какую-то награду.

Он интересен их родителям и ближнему кругу. В большинстве своем, на 95%. В остальном – это не та вещь, за которую люди будут готовы платить деньги. Я думаю, что количество людей на трибунах это подчеркивает. Это правда. Это неприятно слышать, но это правда, – сказал чемпион Европы в парном катании Козловский. 

Русская речь в прямом эфире на чемпионате Европы в Британии! Это кто отличился?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Okko
