  • «Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
Авербух: не надо воспринимать Малинина и Торгашева как российских спортсменов.

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что призеры чемпионата США, носящие русские фамилии, не имеют никакого отношения к современному российскому фигурному катанию. 

Чемпионат США в мужском одиночном катании выиграл Илья Малинин, второе место занял Эндрю Торгашев, третье – Максим Наумов.

«Их родители эмигрировали или уехали из нашей страны, многие еще во время Советского Союза. Не надо воспринимать их как российских спортсменов, которые выступают теперь за другую страну.

Да, их родители решили жить в США. Они там родились, они там пошли кататься на коньках. Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию. И такое передергивание, что мы их упустили, – никто их никуда не отпускал, они не тренировались у российских тренеров здесь, в России.

Та же мама Ильи Малинина выступала за Узбекистан, мама Торгашева из Одессы. И, конечно, здорово, что сын Евгении Шишковой и Вадима Наумова, наших прекрасных спортсменов, которые действительно представляли Россию, также на пьедестале. Но не надо обобщать и цепляться за эти фамилии, они вообще за другие страны выступали», – отметил Авербух.

Лучшие фигуристы США – Малинин, Торгашев, Наумов. Считают себя русскими на 30-50%

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
