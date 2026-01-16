Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»

Авербух оценил работу Загитовой в «Ледниковом периоде».

Хореограф, продюсер телепроекта «Ледниковый период» Илья Авербух считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова прекрасно справляется с ролью ведущей шоу.

14 января стартовали съемки нового сезона телепроекта на Первом канале.

«Мне кажется, Алина всегда прекрасна. Я не буду говорить, что меняется. Она очаровательна. Мне очень нравилось, как она вела первую программу, когда еще только дебютировала и открывала для себя карьеру.

Вы знаете, что после этого Алина очень много работает на телевидении, на Первом канале, в фигурном катании. Мне кажется, она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво», – сказал Авербух.

