Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»

Авербух: у Валиевой есть все, чтобы поставить себя на пьедестал.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о возвращении в спорт фигуристки Камилы Валиевой .

25 декабря закончилась дисквалификация спортсменки за допинг. Сейчас Валиева тренируется в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

«Я не люблю строить прогнозы, тем более по поводу возможных выступлений. Я уверен, что Камила бесконечно талантлива. Камила повзрослела, и вхождение в новый сезон, в эту реку большого спорта, это испытание. Но при этом она молода, талантлива, у нее замечательный тренерский штаб, и все условия созданы, поэтому все только в руках самой Камилы.

Мы ее все поддерживаем, желаем удачи. Будет принято решение выступить – замечательно, нет, значит, не надо форсировать форму. Я думаю, что наша задача сейчас поддерживать, не строить бесконечные прогнозы, потому что это длинная дорога.

Но мне очень хочется пожелать Камиле, чтобы она ее именно прошла, потому что тогда это будет абсолютно кинематографичная история про преодоление, возвращение. И у нее все есть для того, чтобы себя поставить на этот пьедестал», – сказал Авербух.

