Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»

Авербух: любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ.

Хореограф и продюсер, призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что любая фигуристка из топ-5 чемпионата России выиграла бы чемпионат Европы.

«Да, однозначно. Можно сказать, что любая из первой пятерки точно бы выиграла. Уровень действительно упал, особенно в женском одиночном катании, да и в мужском, турнир категории В или С. Чемпионат Европы давно уже упал в уровне, его держали исключительно российские спортсмены.

Естественно получилось, что выигрывают ребята, девчонки с российскими фамилиями за Эстонию, Грузию. Также тренируются у Этери Тутберидзе. Они ловят свой шанс, пока нас нет», – сказал Авербух.

«Если вспомнить результаты, в последние годы мы привозили по четыре золотые медали. Без нас они остались ни с чем», – приводит слова Авербуха РИА Новости.