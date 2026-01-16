Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на ЧЕ.
Грузинским фигуристам Диане Дэвис и Глебу Смолкину только с третьего раза включили правильное музыкальное сопровождение для ритм-танца на чемпионате Европы в Шеффилде.
Дуэт должен был показать ритм-танец под песни группы Offspring.
Вместо этого Дэвис и Смолкину дважды включили музыку композитора Николая Мясковского, под которую они выступают с произвольным танцем. Возникла пауза, после которой наконец зазвучала верная музыка.
За ритм-танец Дэвис и Смолкин получили 78,67 балла.
