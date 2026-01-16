Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice

Фигуристка Захарова не получила чемодан с коньками после возвращения с шоу.

Бронзовый призер ЧР-2026 Мария Захарова сообщила, что ее чемодан с коньками и костюмами не был доставлен из Турции.

10 января Захарова приняла участие в ледовом шоу Bol on Ice в Италии. Домой она возвращалась с пересадкой в Стамбуле.

«Мой чемодан до сих пор не приехал и в списках на получение в ближайшее время меня нет. Если у кого-то есть возможность помочь в этом вопросе, буду невероятно вам признательна», – написала Захарова.