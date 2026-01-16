  • Спортс
  • Габриэла Пападакис: «Сизерон – это не тема моей книги, она написана не против него. Наши отношения – всего лишь симптом системы»
Габриэла Пападакис: «Сизерон – это не тема моей книги, она написана не против него. Наши отношения – всего лишь симптом системы»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду француженка Габриэла Пападакис высказалась об ажиотаже вокруг ее книги «Чтобы не исчезнуть». 

– Я ожидала, что книга произведет впечатление, да, но люди, которые ее прочтут, поймут, что я хотела написать ее с большой тонкостью. Нейтрально. Комментарии – это то, над чем я много работала. Поэтому это очень печально.

Мы знаем, что люди, выступающие против системы угнетения, всегда сталкиваются с сопротивлением. Но для меня невозможно быть по-настоящему счастливой, свободной и реализованной, если я не буду жить в гармонии с собой.

– Последнюю неделю много говорят о книге, особенно о нападках на вашего бывшего партнера Гийома Сизерона. Чувствуете ли вы, что вам удалось донести свою мысль?

– Пока нет. Появились сенсационные заголовки вроде «Пара распадается». Это сводит с ума, потому что ты думаешь: «Я потратила все это время на написание книги, чтобы исследовать сложность проблемы, чтобы люди поняли, что происходит, как система существует. А теперь… Жаль, что моя работа сводится к этому.

Гийом – это не тема моей книги. До сих пор все очень неправильно толковалось; люди говорили за меня. К счастью, теперь книга вышла. Люди могут ее прочитать. И если вы прочитаете ее целиком, вы поймете, что эти отношения – всего лишь симптом системы. Она написана не против него.

– Вы понимаете, что дата публикации, близкая к Олимпийским играм, может указывать на намерение навредить Гийому Сизерону?

– Да, я понимаю такое восприятие со стороны. Но дата публикации была запланирована еще до объявления о его возвращении (с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри). Он живет своей жизнью. Я живу своей. Вот и все, – сказала Пападакис.

Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: L’Équipe
