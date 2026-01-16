Пападакис об отстранении от работы на NBC: «Они посчитали, что мое восприятие нейтральности было скомпрометировано»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис прокомментировала отстранение от комментаторской работы на NBC.
15 января вышла книга Пападакис «Чтобы не исчезнуть» о ее спортивном пути, в которой она критикует систему, существующую в фигурном катании, и своего бывшего партнера Гийома Сизерона, называя его «властным», «холодным», и признается, что «боялась оставаться с ним наедине».
13 января стало известно, что Сизерон направил официальное уведомление всем сторонам, участвовавшим в создании книги, которая, по мнению фигуриста, содержит ложные утверждения о нем.
– Я должна была поехать (в Милан) с NBC, все было хорошо. Они знали, что я написала книгу, читали ее, все было в порядке. Я была готова комментировать всех одинаково и нейтрально.
Насколько мне известно, в ответ на официальное уведомление Гийома, которое было опубликовано, они посчитали, что мое восприятие нейтральности было скомпрометировано и что я не смогу комментировать Олимпийские игры.
– Как вы справляетесь с этим?
– Плохо. Я много плакала. Я была невероятно разочарована, потому что только начинаю свою карьеру комментатора.
Конец моей карьеры фигуристки (в декабре 2024 года) был непростым, я так много потеряла. Упустить возможность начать новую карьеру очень тяжело. Я понимаю позицию NBC, но да, я чувствую несправедливость, – заявила французская фигуристка в интервью L’Équipe.
Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»