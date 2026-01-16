53

Хендрикс о завершении карьеры: «Сложно осознавать, что скоро все закончится. Тело истощено, но сердцу все еще мало»

Луна Хендрикс о завершении карьеры: тело истощено, но сердцу все еще мало.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась мыслями о возможном завершении карьеры. 

«Сложно осознавать, что скоро все закончится. Тело истощено, но сердцу все еще мало. Выбор крайне сложный. 

Возможно, я захочу кататься еще год. На прошлой Олимпиаде я думала, что двух будет достаточно, а теперь еду на третью. 

Сейчас я хочу получать удовольствие от катания. Я уже достигла всего, чего хотела. Целью было попасть на третью Олимпиаду, я усердно работала над этим», – сказала Хендрикс. 

Фигуристке 26 лет, она является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и чемпионкой Европы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sporza
женское катание
logoсборная Бельгии
logoЛуна Хендрикс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина победила, Хендрикс – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 5-я
16 января, 21:55
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла короткую программу, Пинзарроне – 2-я, Пеццетта – 3-я, Хендрикс – 5-я, Губанова – 11-я
14 января, 22:29
⚡ Гран-при Финляндии. Чиба победила, Гленн – 2-я, Мацуике – 3-я
22 ноября 2025, 17:18
Главные новости
Мемориал Грушмана. КМС. Костылева, Плескачева, Петрова, Стоцкая, Дарья Лебедева покажут короткие программы
48 минут назад
Мемориал Грушмана. Гуменник, Соловьев, Строганов, Ефимчук выступят с короткими программами
48 минут назад
Трусова сможет выступить на двух этапах Гран-при ISU в случае допуска
сегодня, 19:27
Яна Рудковская: «Если Трусова решила вернуться в спорт, то возобновить карьеру под руководством штаба Тутберидзе — единственно правильное решение»
сегодня, 17:41
Опубликован регламент чемпионата России по прыжкам: оценивание по системе ISU, турнир на вылет, заданный набор прыжков
сегодня, 16:15
Наталья Бестемьянова: «Интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять»
сегодня, 15:22
Первенство Москвы. Докукина лидирует после короткой программы у девушек, Корчажникова – 2-я, Аскарова – 3-я, Артем Федотов – 1-й у юношей
сегодня, 14:22
Роднина о Трусовой и Валиевой: «Девушки пытаются вернуться в спорт, потому что больше ничего делать не умеют»
сегодня, 14:07
Илья Авербух: «У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой. Чем больше конкуренции, тем лучше»
сегодня, 14:06
Катарина Гербольдт: «С Валиевой несправедливо распорядилась судьба. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось»
сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57