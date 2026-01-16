Хендрикс о завершении карьеры: «Сложно осознавать, что скоро все закончится. Тело истощено, но сердцу все еще мало»

Луна Хендрикс о завершении карьеры: тело истощено, но сердцу все еще мало.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась мыслями о возможном завершении карьеры.

«Сложно осознавать, что скоро все закончится. Тело истощено, но сердцу все еще мало. Выбор крайне сложный.

Возможно, я захочу кататься еще год. На прошлой Олимпиаде я думала, что двух будет достаточно, а теперь еду на третью.

Сейчас я хочу получать удовольствие от катания. Я уже достигла всего, чего хотела. Целью было попасть на третью Олимпиаду, я усердно работала над этим», – сказала Хендрикс.

Фигуристке 26 лет, она является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и чемпионкой Европы.