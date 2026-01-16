Анастасия Метелкина: «Надеюсь, что мы все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх. Я иду к ней»
Метелкина заявила, что рассчитывает на золото Олимпиады-2026 в Милане.
Грузинская фигуристка Анастасия Метелкина, выступающая в паре с Лукой Берулавой, призналась, что намерена взять золото на Олимпиаде-2026 в Милане.
Метелкина и Берулава выиграли чемпионат Европы-2026 в Шеффилде.
«Мы готовимся в штатном режиме. Для нас Олимпийские игры очень важны. Я не буду останавливаться ни на какой медали, кроме золотой.
Я иду к золотой медали. И я надеюсь, что мы с Лукой точно так же, как на этом чемпионате Европы, все-таки заберем золотую медаль на Олимпийских играх», – сказала Метелкина на русском языке в интервью после проката на ЧЕ-2026.
