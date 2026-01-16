Хазе о серебре чемпионата Европы: «Мы не совсем довольны прокатом. Хотим использовать три недели до Олимпиады, чтобы показать весь наш потенциал»

Хазе: хотим использовать три недели до Олимпиады, чтобы показать наш потенциал.

Немецкая фигуристка Минерва Фабьен Хазе , выступающая в паре с Никитой Володиным, высказалась о серебре на чемпионате Европы в Шеффилде.

Победу одержали Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии.

«Конечно, мы не совсем довольны сегодняшним прокатом – думаю, это всем было заметно.

Но я рада, что мы боролись до конца. Мы не сдались и держались до последней минуты программы. Это было не то выступление, на которое мы надеялись, но нам все же удалось спасти серебряную медаль – и это приятно, этим можно быть довольными.

Сейчас, я думаю, у нас появилось много мотивации и энергии, чтобы вернуться к тренировкам. Мы хотим использовать эти три недели до Олимпиады, чтобы показать весь наш потенциал – таким, каким мы действительно можем его показать.

После финальной позы для нас наступил очень эмоциональный момент. Когда я заканчивала прокат, я подумала: я все равно могу насладиться этим моментом, потому что, как мне кажется, зрители прожили его вместе с нами. Я очень благодарна публике за ту мотивацию и энергию, которую они нам дали сегодня.

Поддержка была невероятной: нас очень тепло принимали, аплодировали, поддерживали, даже несмотря на то, что мы не показали свой лучший прокат. Мы очень это ценим», – сказала Хазе, чьи слова передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.