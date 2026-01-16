Ника Эгадзе: «Прогон короткой программы утром не задался. После этого я весь день общался с Тутберидзе и Ришо»

Эгадзе: после неудачного прогона программы весь день общался с Тутберидзе и Ришо.

Грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о своем лидерстве на чемпионате Европы в Шеффилде.

Эгадзе набрал 91,28 балла за короткую программу. На втором и третьем местах расположились эстонцы Александр (88,71) и Михаил Селевко (88,28).

«Я так рад, особенно после того, что случилось утром. Прогон короткой программы не задался, это было ужасно. Но после этого я весь день общался с моими тренерами – Этери (Тутберидзе) и Бенуа (Ришо). Бенуа подсказал несколько деталей, которые помогут во время выступления. И я очень доволен, что они меня поддерживают!

Я не думаю о малой золотой медали, мне нужны только большие. Хочу сфокусироваться на завтрашнем дне, на тренировке, нужно оставаться собранным для произвольной программы», – сказал Эгадзе.