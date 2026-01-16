⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
16 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде дуэты представят ритм-танцы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду, ритм-танец
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 86,93
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,47
3. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,48
4. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 83,08
5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,38
6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 78,67
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 78,59
8. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 77,88
9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 77,33
10. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 75,17
11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 71,64
12. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 68,89
13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 67,84
14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,74
15. София Валь – Азаф Казимов (Испания) – 67,11
16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 64,99
17. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 63,49
18. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 62,71
19. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,20
20. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 59,24
Полные результаты – здесь.
