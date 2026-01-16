⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и

  • Спортс
892

Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на чемпионате Европы.

16 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде дуэты представят ритм-танцы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Шеффилд, Великобритания

Танцы на льду, ритм-танец

1. Лоранс Фурнье-БодриГийом Сизерон (Франция) – 86,93

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,47

3. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия) – 84,48

4. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 83,08

5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,38

6. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 78,67

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 78,59

8. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 77,88

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 77,33

10. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 75,17

11. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 71,64

12. Милла Рууд Рейтан – Николай Майоров (Швеция) – 68,89

13. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) – 67,84

14. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) – 67,74

15. София Валь – Азаф Казимов (Испания) – 67,11

16. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 64,99

17. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 63,49

18. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия) – 62,71

19. Шира Ичилов – Михаил Носовицкий (Израиль) – 61,20

20. Зои Ларсон – Андрей Капран (Украина) – 59,24

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде

