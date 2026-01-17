⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина победила, Хендрикс – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 5-я

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина победила на чемпионате Европы.

16 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде женщины выступили с произвольными программами. Победу одержала эстонка Нина Петрыкина.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Шеффилд, Великобритания

Женщины

Итоговое положение

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 216,14

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,26

3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 186,87

4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 185,40

5. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,36

6. Сарина Йоос (Италия) – 180,84

7. Кимми Репонд (Швейцария) – 177,89

8. Анна Пеццетта (Италия) – 177,14

9. Екатерина Куракова (Польша) – 175,15

10. Ида Кархунен (Финляндия) – 174,49

11. Юлия Саутер (Румыния) – 174,37

12. Стефания Яковлева (Кипр) – 173,17

13. Ольга Микутина (Австрия) – 166,55

14. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 158,29

15. Леа Серна (Франция) – 157,09

16. Йозефин Тальегард (Швеция) – 156,99

17. Ливия Кайзер (Швейцария) – 154,04

18. Лорин Шильд (Франция) – 153,29

19. Натали Лангербаур (Эстония) – 151,61

20. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 151,31

21. Мария Сенюк (Израиль) – 148,51

22. Юлия Ловренчич (Словения) – 140,70

23. Кристен Спурс (Великобритания) – 137,14

24. Йогайле Аглинските (Литва) – 114,01

Произвольная программа

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 145,53

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 128,19

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 127,92

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 123,12

5. Сарина Йоос (Италия) – 121,94

6. Юлия Саутер (Румыния) – 121,84

7. Ида Кархунен (Финляндия) – 120,76

8. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 120,43

9. Кимми Репонд (Швейцария) – 118,61

10. Екатерина Куракова (Польша) – 117,07

11. Стефания Яковлева (Кипр) – 117,01

12. Ольга Микутина (Австрия) – 112,65

13. Анна Пеццетта (Италия) – 112,29

14. Йозефин Тальегард (Швеция) – 106,55

15. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 105,22

16. Леа Серна (Франция) – 101,37

17. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 98,81

18. Лорин Шильд (Франция) – 97,15

19. Ливия Кайзер (Швейцария) – 97,02

20. Мария Сенюк (Израиль) – 96,11

21. Натали Лангербаур (Эстония) – 95,40

22. Юлия Ловренчич (Словения) – 88,99

23. Кристен Спурс (Великобритания) – 86,44

24. Йогайле Аглинските (Литва) – 63,71

