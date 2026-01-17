⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина победила, Хендрикс – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 5-я
16 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Шеффилде женщины выступили с произвольными программами. Победу одержала эстонка Нина Петрыкина.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Шеффилд, Великобритания
Женщины
Итоговое положение
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 216,14
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 191,26
3. Лара Наки Гутманн (Италия) – 186,87
4. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 185,40
5. Анастасия Губанова (Грузия) – 184,36
6. Сарина Йоос (Италия) – 180,84
7. Кимми Репонд (Швейцария) – 177,89
8. Анна Пеццетта (Италия) – 177,14
9. Екатерина Куракова (Польша) – 175,15
10. Ида Кархунен (Финляндия) – 174,49
11. Юлия Саутер (Румыния) – 174,37
12. Стефания Яковлева (Кипр) – 173,17
13. Ольга Микутина (Австрия) – 166,55
14. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 158,29
15. Леа Серна (Франция) – 157,09
16. Йозефин Тальегард (Швеция) – 156,99
17. Ливия Кайзер (Швейцария) – 154,04
18. Лорин Шильд (Франция) – 153,29
19. Натали Лангербаур (Эстония) – 151,61
20. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 151,31
21. Мария Сенюк (Израиль) – 148,51
22. Юлия Ловренчич (Словения) – 140,70
23. Кристен Спурс (Великобритания) – 137,14
24. Йогайле Аглинските (Литва) – 114,01
Произвольная программа
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 145,53
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 128,19
3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 127,92
4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 123,12
5. Сарина Йоос (Италия) – 121,94
6. Юлия Саутер (Румыния) – 121,84
7. Ида Кархунен (Финляндия) – 120,76
8. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 120,43
9. Кимми Репонд (Швейцария) – 118,61
10. Екатерина Куракова (Польша) – 117,07
11. Стефания Яковлева (Кипр) – 117,01
12. Ольга Микутина (Австрия) – 112,65
13. Анна Пеццетта (Италия) – 112,29
14. Йозефин Тальегард (Швеция) – 106,55
15. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 105,22
16. Леа Серна (Франция) – 101,37
17. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 98,81
18. Лорин Шильд (Франция) – 97,15
19. Ливия Кайзер (Швейцария) – 97,02
20. Мария Сенюк (Израиль) – 96,11
21. Натали Лангербаур (Эстония) – 95,40
22. Юлия Ловренчич (Словения) – 88,99
23. Кристен Спурс (Великобритания) – 86,44
24. Йогайле Аглинските (Литва) – 63,71
