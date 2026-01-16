⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава победили, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава одержали победу на чемпионате Европы в парном катании.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Шеффилд, Великобритания
Пары
Итоговое положение
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 215,76
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 203,87
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 202,56
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 188,27
5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 183,31
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 174,31
7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 173,52
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 168,84
9. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 167,42
10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 165,09
11. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 162,62
12. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 158,08
13. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 153,62
14. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 152,85
15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 149,33
16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 126,78
Произвольная программа
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 139,80
2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 129,24
3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 129,06
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 122,80
5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 120,53
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 114,91
7. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 113,62
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 111,91
9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 109,54
10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 106,84
11. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 105,17
12. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 103,43
13. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 102,76
14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 100,33
15. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 99,19
16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 84,46
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде