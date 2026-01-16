429

⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава победили, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и

Метелкина и Берулава выиграли чемпионат Европы в парном катании.

Грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава одержали победу на чемпионате Европы в парном катании.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Шеффилд, Великобритания

Пары

Итоговое положение

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 215,76

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 203,87

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 202,56

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 188,27

5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 183,31

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 174,31

7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 173,52

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 168,84

9. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 167,42

10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 165,09

11. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 162,62

12. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 158,08

13. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 153,62

14. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 152,85

15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 149,33

16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 126,78

Произвольная программа

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 139,80

2. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 129,24

3. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 129,06

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 122,80

5. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 120,53

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 114,91

7. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 113,62

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 111,91

9. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 109,54

10. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 106,84

11. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 105,17

12. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 103,43

13. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 102,76

14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 100,33

15. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 99,19

16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 84,46

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная Украины
logoАнастасия Метелкина
Ирма Кальдара
сборная Нидерландов
logoСофия Голиченко
Том Бувар
Анна Валези
Мануэль Пьяцца
logoМария Павлова
logoАлексей Святченко
Юлия Щетинина
Юлия Сильвия Гуннарсдоттир
сборная Исландии
logoсборная Швейцарии
Филиппо Амброзини
logoРоберт Кункель
Люк Майерхофер
logoсборная Венгрии
Ребекка Гиларди
Мишель Циба
logoсборная Великобритании
logoАнника Хокке
logoсборная Франции
Камилла Ковалев
logoсборная Италии по фигурному катанию
результаты
logoсборная Чехии
logoсборная Германии
Мартин Бидар
Павел Ковалев
Тео Белль
logoЛука Берулава
logoНикита Володин
сборная Грузии
logoМинерва Фабьен Хазе
Анастасия Вайпан-Ло
Михал Возняк
сборная Австрии
Габриэлла Иззо
logoАртем Даренский
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Дарья Данилова
Оксана Вуйямо
Люк Дигби
Орели Фола
пары
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла короткую программу, Пинзарроне – 2-я, Пеццетта – 3-я, Хендрикс – 5-я, Губанова – 11-я
14 января, 22:29
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
14 января, 15:54
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря 2025, 17:32
Главные новости
Мемориал Грушмана. КМС. Костылева, Плескачева, Петрова, Стоцкая, Дарья Лебедева покажут короткие программы
47 минут назад
Мемориал Грушмана. Гуменник, Соловьев, Строганов, Ефимчук выступят с короткими программами
47 минут назад
Трусова сможет выступить на двух этапах Гран-при ISU в случае допуска
сегодня, 19:27
Яна Рудковская: «Если Трусова решила вернуться в спорт, то возобновить карьеру под руководством штаба Тутберидзе — единственно правильное решение»
сегодня, 17:41
Опубликован регламент чемпионата России по прыжкам: оценивание по системе ISU, турнир на вылет, заданный набор прыжков
сегодня, 16:15
Наталья Бестемьянова: «Интерес к Валиевой намного больше, чем к Трусовой — просто в разы, поэтому не надо их вместе соединять»
сегодня, 15:22
Первенство Москвы. Докукина лидирует после короткой программы у девушек, Корчажникова – 2-я, Аскарова – 3-я, Артем Федотов – 1-й у юношей
сегодня, 14:22
Роднина о Трусовой и Валиевой: «Девушки пытаются вернуться в спорт, потому что больше ничего делать не умеют»
сегодня, 14:07
Илья Авербух: «У нас уровень абсолютно конкурентоспособный и для Трусовой, и для Валиевой. Чем больше конкуренции, тем лучше»
сегодня, 14:06
Катарина Гербольдт: «С Валиевой несправедливо распорядилась судьба. Самая талантливая, а в итоге получается, что никаких титулов не осталось»
сегодня, 13:21
Последние новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
16 января, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57