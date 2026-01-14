68

ISU не принимал решения по допуску российских юниоров на совете

ISU не принимал решения по допуску российских юниоров на совете.

Международный союз конькобежцев (ISU) не принимал решения по допуску российских юниоров на совете, который прошел 13 января.

«ISU во вторник не принимал решения по допуску российских юниоров на совете», – сообщили в организации.

В декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)
logoISU
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России
logoсборная России (коньки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: шорт-трекисты Посашков и Крылова, список обновляется
14 января, 09:20
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: двоеборец Мастиев, сноубордистка Афанасьева, прыгунья с трамплина Кустова, список обновляется
8 января, 14:21
Николай Гуляев: «Больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему и будем представлять свою страну с флагом и гимном»
17 декабря 2025, 20:29
Главные новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы
вчера, 23:38
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Эгадзе, Александр и Михаил Селевко, Риццо, Грассль, Бричги покажут произвольные программы
вчера, 23:26
Эстонская фигуристка Петрыкина стала первой с 2017 года двукратной чемпионкой Европы
вчера, 22:05
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина победила, Хендрикс – 2-я, Гутманн – 3-я, Губанова – 5-я
вчера, 21:55
Анастасия Метелкина: «Не закончу кататься, пока не стану олимпийской чемпионкой. Берулава обещал мне еще две Олимпиады минимум»
вчера, 20:03
Павлова и Святченко о бронзе ЧЕ: «Могли выступить лучше, но были сложности. У нас была всего одна неделя на подготовку»
вчера, 19:27
Смолкин о заминке с музыкой в ритм-танце: «Нас это абсолютно не выбило – даже больше завелись. Зрители очень поддерживали, замечательная публика»
вчера, 19:25
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
вчера, 18:14
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
вчера, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
вчера, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
вчера, 18:58
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
15 января, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57