Коляда о комментировании: «Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать»

Коляда о комментировании: стараюсь понять и поддержать спортсменов.

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, как чувствует себя в роли комментатора.

– Вам уже пришлось делать со спортсменами то, что с вами раньше делали журналисты – встречать чуть живых у льда и сразу задавать вопросы. Как ощущения?

– Это невероятно сложно. Теперь я могу понять всех. Спортсменов – они с языком на плече выходят, не то что на вопросы отвечать не могут, мыслей своих не слышат. Журналистов – они работают. Но я не могу назвать себя журналистом. Я комментатор, спортсмен, тренер, но не журналист. Пока. Не знаю, куда меня дальше заведет моя жизненная дорога.

– Вам сложно говорить критические вещи про спортсменов?

– Говорить не сложно, сложно тактично сформулировать. Можно жестко рубануть, и человеку будет обидно. Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать. Мне нравится искать причину, что конкретно помешало спортсмену сделать элемент и выступить лучше. Критики и так хватает, а помощи, поддержки и реально полезных рекомендаций – нет. Мне этого точно не хватало в свое время.

– А сами критику как воспринимаете?

– Я тот еще самоед. Если в интернете вижу какие-то поползновения в мою сторону, думаю: ну все, меня больше в эфир не пустят, уволят.

– Наверное, пока больше всего замечаний именно от болельщиков было после вашего разбора неудачного проката произвольной программы Егора Рухина, которую, кажется, вы и ставили.

– Я по нему тогда правда довольно жестко прошелся, почувствовал порыв и не смог его сдержать. После эфира связался с Егором, он объяснил мне, в чем была причина такого проката. Я попросил его на будущее напрямую мне писать, если есть какие-то проблемы в подготовке. Он говорит: да, без проблем, все было по делу.

– Многие начинающие работать у микрофона и в кадре люди болезненно воспринимают свой голос в записи. Вам нравится себя переслушивать?



– И да, и нет. Я как спортсмен и перфекционист всегда требую от себя максимального качества сделанной работы. Мне не нравится себя слушать, когда проскакивают слова-паразиты. К своему голосу я привык, отвращения к нему нет. А слушать эфиры полезно.

– Вы пробуете переосмыслить собственный опыт, когда смотрите и анализируете выступления других фигуристов?

– Я не переношу их опыт на себя – мы разные люди. Я, скорее, просто по-человечески всегда ставлю себя на их место. Катаю мысленно программу с каждым из спортсменов. Видно бывает, как им во второй части не хватает сил. Насколько трудно двигаться, тяжело дышать и так далее. <...>

– Уже освоились в комментировании?

– В этом году стало легче, потому что я расслабился в хорошем смысле. Слова стали подбираться сами собой. Плюс я работал над этим.

– Но комок в горле есть, когда включаете микрофон?

– Конечно, каждый раз. Начинать всегда сложно, потом подотпускает. Но ровно до того момента, пока не выходят ребята, с которыми я работаю как тренер-консультант. Тогда сердце колотится, адреналин подскакивает. Бывает сложно сказать даже слова поддержки, не то что проводить аналитический разбор, – сказал Коляда.

