  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Коляда о комментировании: «Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать»
53

Коляда о комментировании: «Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать»

Коляда о комментировании: стараюсь понять и поддержать спортсменов.

Бронзовый призер чемпионата мира-2018 по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, как чувствует себя в роли комментатора.

– Вам уже пришлось делать со спортсменами то, что с вами раньше делали журналисты – встречать чуть живых у льда и сразу задавать вопросы. Как ощущения?

– Это невероятно сложно. Теперь я могу понять всех. Спортсменов – они с языком на плече выходят, не то что на вопросы отвечать не могут, мыслей своих не слышат. Журналистов – они работают. Но я не могу назвать себя журналистом. Я комментатор, спортсмен, тренер, но не журналист. Пока. Не знаю, куда меня дальше заведет моя жизненная дорога.

– Вам сложно говорить критические вещи про спортсменов?

– Говорить не сложно, сложно тактично сформулировать. Можно жестко рубануть, и человеку будет обидно. Я выбираю трудный путь. Не «ты дурак, ты упал», а постараться понять, докопаться до сути, поддержать. Мне нравится искать причину, что конкретно помешало спортсмену сделать элемент и выступить лучше. Критики и так хватает, а помощи, поддержки и реально полезных рекомендаций – нет. Мне этого точно не хватало в свое время.

– А сами критику как воспринимаете?

– Я тот еще самоед. Если в интернете вижу какие-то поползновения в мою сторону, думаю: ну все, меня больше в эфир не пустят, уволят. 

– Наверное, пока больше всего замечаний именно от болельщиков было после вашего разбора неудачного проката произвольной программы Егора Рухина, которую, кажется, вы и ставили.

– Я по нему тогда правда довольно жестко прошелся, почувствовал порыв и не смог его сдержать. После эфира связался с Егором, он объяснил мне, в чем была причина такого проката. Я попросил его на будущее напрямую мне писать, если есть какие-то проблемы в подготовке. Он говорит: да, без проблем, все было по делу.

– Многие начинающие работать у микрофона и в кадре люди болезненно воспринимают свой голос в записи. Вам нравится себя переслушивать?
 
– И да, и нет. Я как спортсмен и перфекционист всегда требую от себя максимального качества сделанной работы. Мне не нравится себя слушать, когда проскакивают слова-паразиты. К своему голосу я привык, отвращения к нему нет. А слушать эфиры полезно.

– Вы пробуете переосмыслить собственный опыт, когда смотрите и анализируете выступления других фигуристов?

– Я не переношу их опыт на себя – мы разные люди. Я, скорее, просто по-человечески всегда ставлю себя на их место. Катаю мысленно программу с каждым из спортсменов. Видно бывает, как им во второй части не хватает сил. Насколько трудно двигаться, тяжело дышать и так далее. <...>

– Уже освоились в комментировании?

– В этом году стало легче, потому что я расслабился в хорошем смысле. Слова стали подбираться сами собой. Плюс я работал над этим.

– Но комок в горле есть, когда включаете микрофон?

– Конечно, каждый раз. Начинать всегда сложно, потом подотпускает. Но ровно до того момента, пока не выходят ребята, с которыми я работаю как тренер-консультант. Тогда сердце колотится, адреналин подскакивает. Бывает сложно сказать даже слова поддержки, не то что проводить аналитический разбор, – сказал Коляда.

Коляда-комментатор показал заметки в эфире: у кого «классная прога», а у кого «нервы»?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoМихаил Коляда
logoсборная России
телевидение
мужское катание
Егор Рухин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Коляда: «Мысли о возвращении в спорт бывают. Я не достиг своего потолка, но возможностей это показать и включиться в гонку на данный момент не вижу»
12 января, 08:41
Тренер Дикиджи: «Мы продолжаем сотрудничество с Колядой, когда у обеих сторон есть такая возможность»
5 января, 13:14
Михаил Коляда: «За неделю до чемпионата России у Дикиджи была травма спины. Мы отменяли тренировки»
21 декабря 2025, 11:04
Главные новости
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
57 минут назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина, Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Репонд, Пеццетта, Гутманн и Куракова покажут произвольные программы
4 минуты назадLive
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
сегодня, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
сегодня, 17:43
Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»
сегодня, 17:37
Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»
сегодня, 17:33
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
сегодня, 16:53
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
сегодня, 16:17
Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice
сегодня, 13:15
Габриэла Пападакис: «Сизерон – это не тема моей книги, она написана не против него. Наши отношения – всего лишь симптом системы»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
13 минут назад
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
вчера, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57