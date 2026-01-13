Татьяна Тарасова: «Если МОК не вмешивается в политику, пусть возвращает нас и еще извиняется»

Тарасова: если МОК не вмешивается в политику, пусть возвращает нас и извиняется.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу операции США в Венесуэле.

«Мы не можем напрямую вмешиваться в политические вопросы – это выходит за рамки нашей компетенции», – заявили в МОК.

«Если МОК не вмешивается в политику, то пусть возвращает нас и еще извиняется! 4 года – это большой отрезок. Вот такие люди у нас работают, от таких людей зависит судьба российских выдающихся спортсменов, людей... Вот от таких людей, которые черного от белого не могут отличить, и не помнят своих решений. Пусть нас возвращают, и побыстрее!» – сказала Тарасова.

