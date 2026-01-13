Роднина о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США: «Это результат наших тяжелых 90-х годов»

Роднина: русский пьедестал на чемпионате США – результат наших 90-х.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о результатах чемпионата США в мужском одиночном катании.

Золото выиграл Илья Малинин , серебро завоевал Эндрю Торгашев , бронзовым призером стал Максим Наумов.

«Необычно видеть, что в мужском одиночном катании на чемпионате США три первых места заняли ребята с русскими корнями и именами. Пристально за этим соревнованием я не следила, но результат налицо. Очень рада за Максима Наумова , который добился такого успеха после потери родителей и тяжелейшего пережитого года. Он прошел через колоссальные испытания.

Такой пьедестал на чемпионате США – результат наших тяжелых 90-х годов. Тогда люди искали работу и была возможность уехать и найти себе применение в другом месте. Мы не можем выкинуть из нашей истории этот сложный период, когда страна просто рушилась. России тогда было совсем не до спорта. Мне не обидно, что родители этих ребят покинули нашу страну. Сейчас это можно только констатировать как факт.

Здорово, что мы так талантливы в фигурном катании, несмотря на то что эти люди теперь представляют США. Когда я работала там, была единственным тренером из Советского Союза, а сейчас в Америке много уже не только наших наставников, но и хореографов и, конечно, спортсменов. В парном катании ведь тоже на вершине русские фамилии. Напрашивается вывод, что отечественная школа фигурного катания остается очень сильной», – сказала Роднина.

