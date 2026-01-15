⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла короткую программу, Пинзарроне – 2-я, Пеццетта – 3-я, Хендрикс – 5-я, Губанова – 11-я

Нина Петрыкина лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.

14 января в Шеффилде на чемпионате Европы фигуристки выступили с короткими программами. Лидирует Нина Петрыкина из Эстонии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Шеффилд, Великобритания

Женщины

Короткая программа

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 70,61

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 64,97

3. Анна Пеццетта (Италия) – 64,85

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,75

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,34

6. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,28

7. Сарина Йоос (Италия) – 58,90

8. Екатерина Куракова (Польша) – 58,08

9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 57,02

10. Натали Лангербаур (Эстония) – 56,21

11. Анастасия Губанова (Грузия) – 56,17

12. Стефания Яковлева (Кипр) – 56,16

13. Лорин Шильд (Франция) – 56,14

14. Леа Серна (Франция) – 55,72

15. Ольга Микутина (Австрия) – 53,90

16. Ида Кархунен (Финляндия) – 53,73

17. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 53,07

18. Юлия Саутер (Румыния) – 52,53

19. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 52,50

20. Мария Сенюк (Израиль) – 52,40

21. Юлия Ловренчич (Словения) – 51,71

22. Кристен Спурс (Великобритания) – 50,70

23. Йозефин Тальегард (Швеция) – 50,44

24. Йогайле Аглинските (Литва) – 50,30

