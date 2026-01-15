⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла короткую программу, Пинзарроне – 2-я, Пеццетта – 3-я, Хендрикс – 5-я, Губанова – 11-я
14 января в Шеффилде на чемпионате Европы фигуристки выступили с короткими программами. Лидирует Нина Петрыкина из Эстонии.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Шеффилд, Великобритания
Женщины
Короткая программа
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 70,61
2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 64,97
3. Анна Пеццетта (Италия) – 64,85
4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,75
5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,34
6. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,28
7. Сарина Йоос (Италия) – 58,90
8. Екатерина Куракова (Польша) – 58,08
9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 57,02
10. Натали Лангербаур (Эстония) – 56,21
11. Анастасия Губанова (Грузия) – 56,17
12. Стефания Яковлева (Кипр) – 56,16
13. Лорин Шильд (Франция) – 56,14
14. Леа Серна (Франция) – 55,72
15. Ольга Микутина (Австрия) – 53,90
16. Ида Кархунен (Финляндия) – 53,73
17. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 53,07
18. Юлия Саутер (Румыния) – 52,53
19. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 52,50
20. Мария Сенюк (Израиль) – 52,40
21. Юлия Ловренчич (Словения) – 51,71
22. Кристен Спурс (Великобритания) – 50,70
23. Йозефин Тальегард (Швеция) – 50,44
24. Йогайле Аглинските (Литва) – 50,30
Полные результаты – здесь.
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде