  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • ⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла короткую программу, Пинзарроне – 2-я, Пеццетта – 3-я, Хендрикс – 5-я, Губанова – 11-я
676

⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина выиграла короткую программу, Пинзарроне – 2-я, Пеццетта – 3-я, Хендрикс – 5-я, Губанова – 11-я

Нина Петрыкина лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.

14 января в Шеффилде на чемпионате Европы фигуристки выступили с короткими программами. Лидирует Нина Петрыкина из Эстонии. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Шеффилд, Великобритания

Женщины

Короткая программа

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 70,61

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 64,97

3. Анна Пеццетта (Италия) – 64,85

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 63,75

5. Луна Хендрикс (Бельгия) – 63,34

6. Кимми Репонд (Швейцария) – 59,28

7. Сарина Йоос (Италия) – 58,90

8. Екатерина Куракова (Польша) – 58,08

9. Ливия Кайзер (Швейцария) – 57,02

10. Натали Лангербаур (Эстония) – 56,21

11. Анастасия Губанова (Грузия) – 56,17

12. Стефания Яковлева (Кипр) – 56,16

13. Лорин Шильд (Франция) – 56,14

14. Леа Серна (Франция) – 55,72

15. Ольга Микутина (Австрия) – 53,90

16. Ида Кархунен (Финляндия) – 53,73

17. Миа Риса Гомес (Норвегия) – 53,07

18. Юлия Саутер (Румыния) – 52,53

19. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 52,50

20. Мария Сенюк (Израиль) – 52,40

21. Юлия Ловренчич (Словения) – 51,71

22. Кристен Спурс (Великобритания) – 50,70

23. Йозефин Тальегард (Швеция) – 50,44

24. Йогайле Аглинските (Литва) – 50,30

Полные результаты – здесь.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
женское катание
результаты
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
logoсборная Латвии
сборная Сербии
Анастасия Грачева
Антонина Дубинина
Стефания Яковлева
сборная Азербайджана
logoсборная Венгрии
logoсборная Украины
Никола Фомченкова
сборная Словакии
logoсборная Эстонии
logoсборная Литвы
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
сборная Кипра
Лукреция Дженнаро
Наргиз Сулейманова
Ванеса Шелмекова
сборная Нидерландов
сборная Польши
logoсборная Испании
logoсборная Чехии
сборная Молдовы
Кристен Спурс
сборная Словении
Юлия Ловренчич
Натали Лангербаур
logoсборная Великобритании
сборная Норвегии
Миа Риса Гомес
Нина Пови
logoсборная Швеции
logoсборная Франции
Лорин Шильд
logoЕкатерина Куракова
logoАнастасия Губанова
Александра Фейгин
сборная Румынии
logoсборная Бельгии
logoсборная Финляндии
logoсборная Израиля
сборная Австрии
logoЛуна Хендрикс
Юлия Саутер
Ливия Кайзер
Ольга Микутина
logoНина Петрыкина
logoНина Пинзарроне
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Швейцарии
Мария Сенюк
сборная Болгарии
Йозефин Тальегард
Лара Наки Гутманн
Анна Пеццетта
Сарина Йоос
Леа Серна
logoКимми Репонд
сборная Грузии
Ида Кархунен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
14 января, 15:54
Golden Spin. Теннелл победила, Кархунен – 2-я, Самоделкина – 3-я
6 декабря 2025, 14:50
Trialeti Trophy. Губанова победила, Сенюк – 2-я, Хэ Ин Ли – 3-я
11 октября 2025, 13:57
Главные новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
10 минут назад
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
54 минуты назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина, Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Репонд, Пеццетта, Гутманн и Куракова покажут произвольные программы
сегодня, 16:59
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
сегодня, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
сегодня, 17:43
Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»
сегодня, 17:37
Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»
сегодня, 17:33
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
сегодня, 16:53
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
сегодня, 16:17
Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
вчера, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45