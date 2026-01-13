Сизерон о книге Пападакис: «Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, хотел бы выразить непонимание и несогласие»

Сизерон о книге Пападакис: я столкнулся с клеветнической кампанией.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон назвал ложными заявления своей бывшей партнерши Габриэлы Пападакис из книги «Чтобы не исчезнуть».

Книга Пападакис выйдет 15 января. Ранее французские СМИ опубликовали отрывки из нее.

«Наедине со мной он уже не тот, что прежде; он часто контролирует, требователен, критикует. Я стараюсь не кататься с ним без присмотра тренера», – написала среди прочего Пападакис.

Также она утверждает, что хотела подать жалобу на человека, причинившего ей сексуальное насилие. Сизерон якобы сказал Пападакис, что если она это сделает, он больше не будет кататься с ней.

Сизерон направил официальное уведомление всем сторонам, участвовавшим в создании книги, которая, по мнению фигуриста, содержит ложные утверждения о нем.

«Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, я хотел бы выразить свое непонимание и несогласие со словами, используемыми для описания меня», – заявил Сизерон, добавив, что он оставил за собой «право предпринять все необходимые юридические действия для защиты своих интересов».