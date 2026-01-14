  • Спортс
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и

Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на ЧЕ в Шеффилде.

14 января в Шеффилде на чемпионате Европы по фигурному катанию пары представили короткие программы. Лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Шеффилд, Великобритания

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,96

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 74,81

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,32

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,47

5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 63,98

6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 62,78

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,40

8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 58,25

9. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 57,45

10. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 56,93

11. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 54,65

12. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 53,80

13. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 53,66

14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 53,29

15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 46,57

16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 42,32

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде

