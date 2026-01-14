⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и

Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на ЧЕ в Шеффилде.

14 января в Шеффилде на чемпионате Европы по фигурному катанию пары представили короткие программы. Лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии. Чемпионат Европы по фигурному катанию Шеффилд, Великобритания Пары Короткая программа 1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,96 2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 74,81 3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,32 4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,47 5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 63,98 6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 62,78 7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,40 8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 58,25 9. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 57,45 10. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 56,93 11. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 54,65 12. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 53,80 13. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 53,66 14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 53,29 15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 46,57 16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 42,32 Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2026 в Шеффилде