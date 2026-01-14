⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Хазе и Володин – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и
14 января в Шеффилде на чемпионате Европы по фигурному катанию пары представили короткие программы. Лидируют Анастасия Метелкина и Лука Берулава из Грузии.
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Шеффилд, Великобритания
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 75,96
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 74,81
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 73,32
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 65,47
5. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 63,98
6. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 62,78
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 59,40
8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 58,25
9. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир – Мануэль Пьяцца (Исландия) – 57,45
10. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 56,93
11. Габриэлла Иззо – Люк Майерхофер (Австрия) – 54,65
12. Анна Валези – Мартин Бидар (Чехия) – 53,80
13. Орели Фола – Тео Белль (Франция) – 53,66
14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 53,29
15. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 46,57
16. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 42,32
