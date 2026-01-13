8

Чемпионат Санкт-Петербурга перенесен на 14-15 февраля

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесен.

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесен на 14-15 февраля.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

Ранее планировалось провести турнир 31 января и 1 февраля. Позднее стало известно, что в эти даты пройдет чемпионат России по прыжкам.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга
Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoсборная России
чемпионат Санкт-Петербурга
