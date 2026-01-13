Акопова о невыдаче визы в Великобританию: «Шокирующая новость для нас. Подавали на визу месяц назад, она до сих пор не готова»
Акопова о невыдаче визы в Великобританию: это шокирующая новость.
Армянская фигуристка Карина Акопова заявила, что ее шокировала ситуация с неполучением британской визы.
Акопова выступает в паре с Никитой Рахманиным. Они пропустят чемпионат Европы, который пройдет в Шеффилде 14-18 января.
– Конечно, шокирующая новость для нас. Визу не дали, хотя подавали месяц назад, она до сих пор не готова. Мы сегодня сидели в Армении, ждали визы, думали, что сегодня получится, но, к сожалению, нет.
– Может ли это быть связано с тем, что вы с Никитой родом из России?
– Не знаю, нам причин не объясняли, – сказала фигуристка.
