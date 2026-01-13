Армянские фигуристы Данильянц, Акопова и Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы

Акопова и Рахманин пропустят чемпионат Европы из-за отсутствия британских виз.

Армянские фигуристы Семен Данильянц, Карина Акопова и Никита Рахманин не выступят на чемпионате Европы, так как не получили визы.

Данильянц выступает в мужском одиночном катании, Акопова и Рахманин – в парном.

Ранее фигуристы представляли на соревнованиях Россию: Данильянц перешел в Армению в 2021 году, Акопова и Рахманин – в 2025-м.

Чемпионат Европы пройдет в Шеффилде (Великобритания) с 14 по 18 января.