  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Борис Смолкин о возможном возвращении российских фигуристов на мировую арену: «Мои знакомые относятся к этому без лишних ожиданий»
13

Борис Смолкин о возможном возвращении российских фигуристов на мировую арену: «Мои знакомые относятся к этому без лишних ожиданий»

Борис Смолкин: у знакомых нет лишних ожиданий насчет возвращения фигуристов.

Актер Борис Смолкин, отец фигуриста Глеба Смолкина, высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международные старты.

Сын Смолкина выступает в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис. С 2023 года дуэт представляет Грузию.

– Перед Новым годом побывал на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил у нас в Санкт‑Петербурге. Повидал всех знакомых, пообщался.

Тамара Николаевна Москвина, Алексей Николаевич Мишин, Саша Жулин, Этери Тутберидзе, Женя Рукавицын и еще очень многие. Мы не так часто видимся, поэтому было очень приятно встретиться.

– Во время таких встреч разговоры в основном о фигурном катании?

– В нем я небольшой специалист, если не сказать, что вообще не специалист. Поэтому просто беседуем о жизни.

– И все же – при общении сейчас в декабре, чувствовалось настроение: россиян‑фигуристов могут скоро вернуть на международную арену?

– Как мне показалось, мои знакомые относятся к этому без лишних ожиданий, – сказал Смолкин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoТамара Москвина
Евгений Рукавицын
logoАлексей Мишин
logoАлександр Жулин
logoсборная России
logoГлеб Смолкин
сборная Грузии
танцы на льду
logoЭтери Тутберидзе
Борис Смолкин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Отец Смолкина о браке Глеба и Дианы Дэвис: «Внуков хочется. Но я все понимаю – они в спорте, молодые ребята»
13 января, 10:55
«В природе Глеба, мне кажется, нет той агрессии, которой требует футбол». Борис Смолкин о сыне в фигурном катании
12 января, 13:47
Никита Кацалапов: «Жулин всегда говорит, что ждет меня на тренировках. Но пока что я связал жизнь с ледовыми шоу»
7 января, 10:44
Главные новости
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
55 минут назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина, Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Репонд, Пеццетта, Гутманн и Куракова покажут произвольные программы
2 минуты назадLive
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
сегодня, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
сегодня, 17:43
Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»
сегодня, 17:37
Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»
сегодня, 17:33
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
сегодня, 16:53
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
сегодня, 16:17
Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice
сегодня, 13:15
Габриэла Пападакис: «Сизерон – это не тема моей книги, она написана не против него. Наши отношения – всего лишь симптом системы»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
11 минут назад
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
вчера, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57