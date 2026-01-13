Борис Смолкин о возможном возвращении российских фигуристов на мировую арену: «Мои знакомые относятся к этому без лишних ожиданий»

Борис Смолкин: у знакомых нет лишних ожиданий насчет возвращения фигуристов.

Актер Борис Смолкин, отец фигуриста Глеба Смолкина , высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международные старты.

Сын Смолкина выступает в танцах на льду в паре с Дианой Дэвис. С 2023 года дуэт представляет Грузию.

– Перед Новым годом побывал на чемпионате России по фигурному катанию, который проходил у нас в Санкт‑Петербурге. Повидал всех знакомых, пообщался.

Тамара Николаевна Москвина, Алексей Николаевич Мишин, Саша Жулин, Этери Тутберидзе , Женя Рукавицын и еще очень многие. Мы не так часто видимся, поэтому было очень приятно встретиться.

– Во время таких встреч разговоры в основном о фигурном катании?

– В нем я небольшой специалист, если не сказать, что вообще не специалист. Поэтому просто беседуем о жизни.

– И все же – при общении сейчас в декабре, чувствовалось настроение: россиян‑фигуристов могут скоро вернуть на международную арену?

– Как мне показалось, мои знакомые относятся к этому без лишних ожиданий, – сказал Смолкин.