Отец Смолкина о браке Глеба и Дианы Дэвис: «Внуков хочется. Но я все понимаю – они в спорте, молодые ребята»

Отец Смолкина о его браке с Дианой Дэвис: внуков хочется, но ребята еще молодые.

Актер Борис Смолкин, отец фигуриста Глеба Смолкина , высказался о женитьбе сына на партнерше по танцевальному дуэту Диане Дэвис .

С 2023 года Дэвис и Смолкин представляют сборную Грузии, ранее выступали за Россию. Их брак был зарегистрирован в США весной 2022 года.

– Читал, что свадьба Глеба и Дианы была закрытым мероприятием.

– Мы‑то о ней, конечно, знали. Глеб заранее сказал, что они подумывают о женитьбе. А события 2022 года ее только ускорили. Но свадьбы как таковой, в нашем привычном понимании действительно не было.

– Глеб и Диана на данный момент действующий спортсмены. Но и внуков, наверное, хочется?

– Хочется! Но я все понимаю – они в спорте, молодые ребята, – сказал Смолкин.

