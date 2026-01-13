Бенуа Ришо: «Смеюсь, что Цурская – тайная дочь Тутберидзе. Такая же высокая, с похожими кудрявыми волосами»

Хореограф Ришо: смеюсь, что Цурская – тайная дочь Тутберидзе.

Хореограф Бенуа Ришо рассказал о сотрудничестве с израильской фигуристкой Марией Сенюк и ее тренером Полиной Цурской .

«Когда мы познакомились с Машей, она была совсем ребенком. В ней было очень много энергии и вообще не было лени – очень сознательная и зрелая спортсменка. И сейчас ничего не изменилось: ей всегда надо досконально разобраться во всех тонкостях, она точно переспросит, если что-то непонятно – работать с ней одно удовольствие.

Они [с Цурской] отобрались на Олимпиаду, и стало понятно, что Маше нужно двигаться вперед. Она может стать сильнее в презентации, нам нужно немного больше времени. Произвольную программу мы поставили за неделю – я прилетел в Москву, и мы работали с Машей (как и с Софьей Муравьевой) на катке в Одинцово.

Я все время смеюсь, что Полина – тайная дочь Этери. Посмотрите на нее: она такая же высокая, с похожими кудрявыми волосами. С ней очень легко работать. Цурская из нового поколения тренеров: готова к свежим идеям, быстро все схватывает и доверяет постановщику.

В моей программе для Маши осталось почти все так, как я поставил. С юными (а я по-прежнему считаю Машу юной фигуристкой) спортсменами так бывает не всегда – часто пропадают целые куски хореографии. У Полины с Машей замечательные отношения, они настоящая команда – молодая, но очень умная.

Надеюсь, следующим летом они приедут ко мне на сборы. Может, даже получится пригласить Полину побыть одним из наших тренеров», – сказал Ришо в интервью Спортсу’’.

