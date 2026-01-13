  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Израильская фигуристка Сенюк: «Безумно благодарна Цурской за то, что она в меня поверила. Никогда никому так не доверяла на льду, как ей»
6

Израильская фигуристка Сенюк: «Безумно благодарна Цурской за то, что она в меня поверила. Никогда никому так не доверяла на льду, как ей»

Израильская фигуристка Сенюк: благодарна Цурской за то, что она в меня поверила.

Фигуристка Мария Сенюк, представляющая Израиль, рассказала, как начала работать с российским тренером Полиной Цурской

«У меня начались проблемы с мотивацией, хотелось все бросить. Я даже ушла в парное катание и полгода прокаталась в группе Дмитрия Савина. Я не боялась парных элементов – мне нравились и выбросы, и поддержки. Но я поняла, что хочу сама нести ответственность за то, что делаю. Не люблю зависеть от кого-то.

Мне все говорили, что в одиночницы вернуться будет невозможно, и тут ко мне резко вернулась мотивация – уже через два месяца я выступала на юниорском этапе Гран-при.

Меня тренировала мама – точнее, она была моим менеджером и искала мне специалистов. Кто-то занимался со мной техникой, кто-то скольжением, но нормального плана у нас не было. Одной и на соревнования ездить тяжело – я чувствовала себя не просто одинокой, а ненужной. Все ходят с тренерами, те их поддерживают. Даже то, что тебе есть кому отдать куртку на разминке, психологически очень помогает. 

А у меня было ощущение, что я никому не принадлежу и никому не нужна. Хорошо, что меня сильно поддерживала наша федерация – израильские тренеры всегда старались помочь на соревнованиях. Но я мечтала найти своего тренера. <...>

Мне очень повезло, что Полина Игоревна в тот момент уволилась с предыдущей работы и была свободна. Мы сразу сработались. Теперь она мой тренер, и я до сих пор не до конца в это верю. Конечно, я смотрела все ее выступления – а теперь она стоит со мной у бортика. Я безумно ей благодарна за то, что она в меня поверила. 

Какой она тренер? Требовательный. Она полностью отдает себя работе, на 100% погружается в процесс. Еще она умеет в нужное время сказать правильные слова – и про тренировки, и про жизнь. Полина Игоревна точно знает, что я прислушаюсь, потому что для меня она авторитет. Наверное, я никогда никому так не доверяла на льду», – добавила Сенюк.

«Мария – очень ответственная и замотивированная. Ее не надо уговаривать заниматься: Маша никогда не скажет, что устала, она не в состоянии схалтурить – наоборот, всегда сделает больше, чем нужно. Она доползет до тренировки в любом состоянии», – рассказала Цурская в интервью Спортсу’’.

«В шутку называю ее тайной дочерью Этери». Ученица Тутберидзе уже берет медали как тренер

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная Израиля
Мария Сенюк
logoПолина Цурская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
55 минут назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина, Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Репонд, Пеццетта, Гутманн и Куракова покажут произвольные программы
сегодня, 16:59
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
сегодня, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
сегодня, 17:43
Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»
сегодня, 17:37
Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»
сегодня, 17:33
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
сегодня, 16:53
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
сегодня, 16:17
Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice
сегодня, 13:15
Габриэла Пападакис: «Сизерон – это не тема моей книги, она написана не против него. Наши отношения – всего лишь симптом системы»
сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
11 минут назад
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
вчера, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57