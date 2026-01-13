Израильская фигуристка Сенюк: «Безумно благодарна Цурской за то, что она в меня поверила. Никогда никому так не доверяла на льду, как ей»

Израильская фигуристка Сенюк: благодарна Цурской за то, что она в меня поверила.

Фигуристка Мария Сенюк, представляющая Израиль, рассказала, как начала работать с российским тренером Полиной Цурской .

«У меня начались проблемы с мотивацией, хотелось все бросить. Я даже ушла в парное катание и полгода прокаталась в группе Дмитрия Савина. Я не боялась парных элементов – мне нравились и выбросы, и поддержки. Но я поняла, что хочу сама нести ответственность за то, что делаю. Не люблю зависеть от кого-то.

Мне все говорили, что в одиночницы вернуться будет невозможно, и тут ко мне резко вернулась мотивация – уже через два месяца я выступала на юниорском этапе Гран-при.

Меня тренировала мама – точнее, она была моим менеджером и искала мне специалистов. Кто-то занимался со мной техникой, кто-то скольжением, но нормального плана у нас не было. Одной и на соревнования ездить тяжело – я чувствовала себя не просто одинокой, а ненужной. Все ходят с тренерами, те их поддерживают. Даже то, что тебе есть кому отдать куртку на разминке, психологически очень помогает.

А у меня было ощущение, что я никому не принадлежу и никому не нужна. Хорошо, что меня сильно поддерживала наша федерация – израильские тренеры всегда старались помочь на соревнованиях. Но я мечтала найти своего тренера. <...>

Мне очень повезло, что Полина Игоревна в тот момент уволилась с предыдущей работы и была свободна. Мы сразу сработались. Теперь она мой тренер, и я до сих пор не до конца в это верю. Конечно, я смотрела все ее выступления – а теперь она стоит со мной у бортика. Я безумно ей благодарна за то, что она в меня поверила.

Какой она тренер? Требовательный. Она полностью отдает себя работе, на 100% погружается в процесс. Еще она умеет в нужное время сказать правильные слова – и про тренировки, и про жизнь. Полина Игоревна точно знает, что я прислушаюсь, потому что для меня она авторитет. Наверное, я никогда никому так не доверяла на льду», – добавила Сенюк.

«Мария – очень ответственная и замотивированная. Ее не надо уговаривать заниматься: Маша никогда не скажет, что устала, она не в состоянии схалтурить – наоборот, всегда сделает больше, чем нужно. Она доползет до тренировки в любом состоянии», – рассказала Цурская в интервью Спортсу’’.

