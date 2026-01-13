Сенюк о том, что Тутберидзе выводила ее на лед: «Наставления Этери Георгиевны помогли. Энергетика, которая от нее исходит, сильно поддерживает»

Израильская фигуристка Сенюк: энергетика Тутберидзе сильно поддерживает.

Фигуристка Мария Сенюк, представляющая Израиль, рассказала, что перед этапом Гран-при в Канаде ей помогли наставления Этери Тутберидзе.

Сенюк тренируется у Полины Цурской . Цурская не смогла приехать на этап в Канаду из-за отсутствия визы, поэтому израильскую спортсменку выводила на лед Тутберидзе. Она же была с фигуристкой в кисс-энд-крае.

«Это что-то невероятное. Я с детства мечтала попасть к Этери Тутберидзе хоть на одну тренировку, но никак не складывалось. Поэтому для меня ее помощь в эти дни оказалась чудом.

Я однозначно получила крутейший опыт – и обязательно буду работать над всем, что она сказала. Этери Георгиевна максимально четко подметила какие-то моменты, я бы никогда о таких нюансах и не подумала. Каких конкретно? Оставлю это для себя, но могу сказать точно: для меня огромная честь, что она выводила меня на старт.

Почти все было для меня в новинку. Например, перед самим прокатом я обычно не подъезжаю к тренеру за последними наставлениями. Так повелось с тех времен, когда я ездила по соревнованиям одна – и мне просто не к кому было подъезжать. Поэтому с Полиной Игоревной у нас заведено так: рекомендации она дает перед выходом на лед, а дальше я сама себя настраиваю.

А в Канаде я выехала, разминаюсь, предыдущей девочке уже выставляют оценки – и тут слышу, как меня зовет Этери Георгиевна. Я очень удивилась, потому что к такому не привыкла.

Но ее наставления мне очень помогли, потому что перед короткой программой я сильно нервничала. А она меня успокоила – энергетика, которая от нее исходит, очень сильно поддерживает.

Я человек, который хорошо чувствует, насколько разными бывают энергетические волны от людей. А тут мы с ней совпали, и это помогло мне увереннее выйти на прокат. Знаете, когда за бортиком стоит человек, который для тебя надежная опора, это очень крутое ощущение», – сказала Сенюк в интервью Спортсу’’.

«В шутку называю ее тайной дочерью Этери». Ученица Тутберидзе уже берет медали как тренер