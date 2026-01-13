  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сенюк о том, что Тутберидзе выводила ее на лед: «Наставления Этери Георгиевны помогли. Энергетика, которая от нее исходит, сильно поддерживает»
6

Сенюк о том, что Тутберидзе выводила ее на лед: «Наставления Этери Георгиевны помогли. Энергетика, которая от нее исходит, сильно поддерживает»

Израильская фигуристка Сенюк: энергетика Тутберидзе сильно поддерживает.

Фигуристка Мария Сенюк, представляющая Израиль, рассказала, что перед этапом Гран-при в Канаде ей помогли наставления Этери Тутберидзе. 

Сенюк тренируется у Полины Цурской. Цурская не смогла приехать на этап в Канаду из-за отсутствия визы, поэтому израильскую спортсменку выводила на лед Тутберидзе. Она же была с фигуристкой в кисс-энд-крае. 

«Это что-то невероятное. Я с детства мечтала попасть к Этери Тутберидзе хоть на одну тренировку, но никак не складывалось. Поэтому для меня ее помощь в эти дни оказалась чудом. 

Я однозначно получила крутейший опыт – и обязательно буду работать над всем, что она сказала. Этери Георгиевна максимально четко подметила какие-то моменты, я бы никогда о таких нюансах и не подумала. Каких конкретно? Оставлю это для себя, но могу сказать точно: для меня огромная честь, что она выводила меня на старт. 

Почти все было для меня в новинку. Например, перед самим прокатом я обычно не подъезжаю к тренеру за последними наставлениями. Так повелось с тех времен, когда я ездила по соревнованиям одна – и мне просто не к кому было подъезжать. Поэтому с Полиной Игоревной у нас заведено так: рекомендации она дает перед выходом на лед, а дальше я сама себя настраиваю. 

А в Канаде я выехала, разминаюсь, предыдущей девочке уже выставляют оценки – и тут слышу, как меня зовет Этери Георгиевна. Я очень удивилась, потому что к такому не привыкла.

Но ее наставления мне очень помогли, потому что перед короткой программой я сильно нервничала. А она меня успокоила – энергетика, которая от нее исходит, очень сильно поддерживает.

Я человек, который хорошо чувствует, насколько разными бывают энергетические волны от людей. А тут мы с ней совпали, и это помогло мне увереннее выйти на прокат. Знаете, когда за бортиком стоит человек, который для тебя надежная опора, это очень крутое ощущение», – сказала Сенюк в интервью Спортсу’’.

«В шутку называю ее тайной дочерью Этери». Ученица Тутберидзе уже берет медали как тренер

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЭтери Тутберидзе
Мария Сенюк
logoсборная Израиля
logoПолина Цурская
женское катание
logoГран-при Канады
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тутберидзе о том, как Щербакову перепутали с ее сестрой на финале Гран-при-2018: «Мы смотрим, что «Аня» сидит на трибуне и начинаем возмущаться. Показываем ей: давай, спускайся»
6 января, 07:33
«Косторная решила проспать произвольную. Дозвонились через портье, Алена отвечает: «А что? А я сплю». В группе Тутберидзе рассказали, как фигуристка едва не опоздала на турнир в 2019-м
6 января, 07:18
Закулисье группы Тутберидзе: Косторная переодевалась в такси, Глейхенгауз мылся в клизменной
6 января, 06:30
Главные новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
11 минут назад
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
55 минут назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина, Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Репонд, Пеццетта, Гутманн и Куракова покажут произвольные программы
сегодня, 16:59
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
сегодня, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
сегодня, 17:43
Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»
сегодня, 17:37
Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»
сегодня, 17:33
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
сегодня, 16:53
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
сегодня, 16:17
Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
вчера, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45