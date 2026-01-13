  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сергей Шубенков: «Цели в «Ледниковом периоде» максимальные. Сразу сказал Худайбердиевой, что буду работать на победу через кровь, пот и слезы»
12

Сергей Шубенков: «Цели в «Ледниковом периоде» максимальные. Сразу сказал Худайбердиевой, что буду работать на победу через кровь, пот и слезы»

Шубенков о «Ледниковом периоде»: буду работать на победу с полной отдачей.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что намерен бороться за победу в телепроекте «Ледниковый период». 

Съемки нового сезона телешоу на Первом канале стартуют 14 января. 

«Моя партнерша по «Ледниковому периоду» – чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева. Что касается меня, то я на льду танцевать пока не умею толком, впрочем, как и не на льду тоже. Но с девчонками на катке я в молодости катался, было такое доступное времяпровождение у меня когда-то. С Лизой мы уже познакомились, покатались вместе и даже первую программу практически сделали.

Если говорить о том, чего я хочу достичь в «Ледниковом периоде», то я же спортсмен, поэтому цели максимальные. Лизе так и сказал сразу, что буду с полной отдачей работать на победу через кровь, пот и слезы, так сказать. Но потом, когда узнал весь состав участников, то понял, что не факт, что победа мне здесь светит. Но сдаваться мы точно не будем.

Первый раз о возможности моего участия в «Ледниковом периоде» говорили, пусть иногда не совсем серьезно, еще лет пять назад. Только я тогда еще не был готов и не имел возможности стать участником этого шоу. Но не скрою, давно хотел этого, и как только я обозначил всем, что в этом зимнем сезоне я буду относительно не загружен в спортивном плане, то сразу практически стал участником «Ледникового периода».

Самая главная болельщица в этом плане у меня мама, Наталья Михайловна. Она все время мечтала, чтобы я оказался там. А мне как человеку с миллионом увлечений, умеющему к тому же кататься на коньках, было всегда интересно попробовать себя в фигурном катании. А сейчас это увлечение может вывести на новый уровень, так почему бы не испытать себя?

Если вспоминать еще раз свое детство, то, когда мы играли в хоккей, тех ребят, у которых не очень получалось, называли фигуристами. Но сейчас я понимаю, что это в корне неверно, фигуристы могут делать то, что многим хоккеистам не под силу», – сказал Шубенков. 

«Ледниковый период» возвращается: с Загитовой-ведущей и ТЩК на льду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoПервый канал
logoЛедниковый период
logoСергей Шубенков
телевидение
logoЕлизавета Худайбердиева
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Щербакова будет кататься с Раскатовым, Косторная – с Ушневым, Трусова – со Жвакиным. Все пары нового «Ледникового периода»
12 января, 16:28
Илья Авербух: «Загитова будет ведущей «Ледникового периода», и это здорово. Решение принимает Первый канал»
12 января, 15:30
Медведева будет в жюри «Ледникового периода», Акатьева и Туктамышева примут участие в проекте
12 января, 15:00
Главные новости
Авербух о «Ледниковом периоде»: «Мы хотели бы пригласить хоккеистов топового уровня, но нужно обоюдное желание. Ковальчук, Дацюк отказались»
11 минут назад
Козловский о фигурном Евро: «Сейчас женский турнир интересен спортсменам и их родителям. Это не та вещь, за которую люди готовы платить деньги»
55 минут назад
Чемпионат Европы по фигурному катанию. Петрыкина, Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Репонд, Пеццетта, Гутманн и Куракова покажут произвольные программы
сегодня, 16:59
«Они не имеют никакого отношения к современному российскому катанию». Авербух о Малинине, Торгашеве и Наумове на пьедестале чемпионата США
сегодня, 17:56
Авербух о Загитовой в «Ледниковом периоде»: «Алина очаровательна. Она прекрасно справляется, изумительно, фантастически красиво»
сегодня, 17:43
Авербух о возвращении Валиевой в спорт: «Все в руках самой Камилы. Это будет абсолютно кинематографичная история»
сегодня, 17:37
Илья Авербух: «Любая из первой пятерки фигуристок России выиграла бы ЧЕ. Этот турнир давно упал в уровне, его держали исключительно россияне»
сегодня, 17:33
⛸️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Фир и Гибсон – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и
сегодня, 16:53
Дэвис и Смолкину дважды включили неправильную музыку для ритм-танца на чемпионате Европы
сегодня, 16:17
Захарова не получила чемодан с коньками и костюмами после возвращения с шоу Bol on Ice
сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Бейтс и Хагара вошли в комиссию спортсменов ISU
вчера, 08:27
Костылева попросила болельщиков не дарить цветы: «Они дорого стоят, и я не всегда могу их забрать. Дарите мне косметику или что-то другое»
11 января, 08:07
Юрий Лоза: «Правильно и логично будет игнорировать Олимпиаду на российском телевидении»
9 января, 17:05
Трусова подарила машину маме: «Захотелось устроить небольшое новогоднее чудо»
8 января, 19:48Фото
Иван Букин: «Желаю нашим болельщикам, чтобы в них верили так же, как они в нас. И чтобы никогда не сдавались – так же, как не сдаемся мы»
8 января, 17:43
Елена Радионова: «Тарасова сыграла большую роль в моей карьере. Она яркая женщина с очень сильной энергетикой»
6 января, 11:19
Ирина Роднина: «Выход фильма про меня – одно из самых приятных событий в 2025 году. Мне он понравился, не знаю, как остальные оценили»
3 января, 20:56
Александра Трусова: «Сегодняшнее поколение юниоров – они смелые, интересные, все идут вперед. Нравится за ними наблюдать и с ними работать»
30 декабря 2025, 08:57
Григорий Федоров: «Надо продолжать работать так, как я начал в этом сезоне, прокаты стали намного стабильнее»
21 декабря 2025, 13:57
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри одержали победы
20 декабря 2025, 20:45