Сергей Шубенков: «Цели в «Ледниковом периоде» максимальные. Сразу сказал Худайбердиевой, что буду работать на победу через кровь, пот и слезы»

Шубенков о «Ледниковом периоде»: буду работать на победу с полной отдачей.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что намерен бороться за победу в телепроекте «Ледниковый период».

Съемки нового сезона телешоу на Первом канале стартуют 14 января.

«Моя партнерша по «Ледниковому периоду» – чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева . Что касается меня, то я на льду танцевать пока не умею толком, впрочем, как и не на льду тоже. Но с девчонками на катке я в молодости катался, было такое доступное времяпровождение у меня когда-то. С Лизой мы уже познакомились, покатались вместе и даже первую программу практически сделали.

Если говорить о том, чего я хочу достичь в «Ледниковом периоде», то я же спортсмен, поэтому цели максимальные. Лизе так и сказал сразу, что буду с полной отдачей работать на победу через кровь, пот и слезы, так сказать. Но потом, когда узнал весь состав участников, то понял, что не факт, что победа мне здесь светит. Но сдаваться мы точно не будем.

Первый раз о возможности моего участия в «Ледниковом периоде » говорили, пусть иногда не совсем серьезно, еще лет пять назад. Только я тогда еще не был готов и не имел возможности стать участником этого шоу. Но не скрою, давно хотел этого, и как только я обозначил всем, что в этом зимнем сезоне я буду относительно не загружен в спортивном плане, то сразу практически стал участником «Ледникового периода».

Самая главная болельщица в этом плане у меня мама, Наталья Михайловна. Она все время мечтала, чтобы я оказался там. А мне как человеку с миллионом увлечений, умеющему к тому же кататься на коньках, было всегда интересно попробовать себя в фигурном катании. А сейчас это увлечение может вывести на новый уровень, так почему бы не испытать себя?

Если вспоминать еще раз свое детство, то, когда мы играли в хоккей, тех ребят, у которых не очень получалось, называли фигуристами. Но сейчас я понимаю, что это в корне неверно, фигуристы могут делать то, что многим хоккеистам не под силу», – сказал Шубенков.

