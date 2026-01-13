Давыдов о Яметовой: «Она хороший, добрый ребенок, и мне это нравится. Хотя для спорта все-таки нужно быть злым»

Давыдов о Яметовой: она добрая, хотя для спорта все-таки нужно быть злым.

Тренер Сергей Давыдов считает, что фигуристке Веронике Яметовой нужно больше «спортивной злости».

В текущем сезоне Яметова была 12-й на чемпионате России.

– У Яметовой все еще сохраняется потенциал на ультра-си?

– Прямо сейчас Вероника, очевидно, не сможет их сделать. Я где-то сказал, что взял спортсменку, уже прошедшую возрастные трудности. Но стоит признать, что она все-таки еще их не преодолела. Ей 18 лет, но она пока находится в поиске, еще не устаканилась. И это вполне нормально. Как только Вероника пройдет через этот период, мы выработаем стратегию и выберем элементы, которые будут получаться у нее лучше всего. И будем пробовать.

– Опасения «брать – не брать» [в группу] у вас были?

– Они всегда есть, с любым спортсменом. Но по прошествии полугода, что мы работаем с Вероникой, я могу сказать однозначно – о принятом решении точно не жалею. Сложности – они есть, как и у всех. Но то, как мы их сейчас проходим, меня воодушевляет.

Также хотел бы выделить команду, подготовившую Веронику – Елену Арнольдовну Левковец и Владимира Юрьевича Гнилозубова. Они проделали невероятную работу, значение которой невозможно переоценить.

Вероника – хороший, добрый ребенок. И мне это нравится. Хотя для спорта все-таки нужно быть злым.

– Пессимистично.

– Да нет. Наоборот, реалистично на данный момент. В будущем она будет искать ниточки в себе, за которые можно потянуть, а я в этом помогу. И тогда, возможно, она станет по-спортивному злой, оставшись при этом добрым человеком в жизни.

– То есть спортивную злость развить реально?

– Спортивную – пожалуй. Ее в любом случае нужно стараться развивать, потому что без горящих глаз мало что можно сделать.

– Яметову многие полюбили, помимо прочего, за выделяющиеся программы и ее самобытность. Она была как бы в оппозиции к Москве и Питеру во всем, и это тоже подкупало зрителя. Как ей сохранить эту идентичность?

– Мне кажется, сейчас она ее сохраняет. У нее необычные программы, своеобразная подача. Она отличается от других девчонок. У меня ощущение, что она никогда этого не потеряет. А все остальное зависит уже от нее самой, – ответил Давыдов.